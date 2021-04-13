https://ria.ru/20210413/spasenie-1728069134.html

В Алтайском крае полицейский спас жертву группового изнасилования

В Алтайском крае полицейский спас жертву группового изнасилования

Полицейский спас жертву группового изнасилования, которая выпрыгнула из окна второго этажа, убегая от своих истязателей в Барнауле, сообщают в СУСК РФ по... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:51

2021-04-13T13:51

2021-04-13T13:51

россия

жилье

барнаул

происшествия

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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Полицейский спас жертву группового изнасилования, которая выпрыгнула из окна второго этажа, убегая от своих истязателей в Барнауле, сообщают в СУСК РФ по региону."Потерпевшей в какой-то момент удалось покинуть квартиру через окно. Оказавшись на карнизе третьего этажа, она стала звать на помощь и спрыгнула вниз. Прибывший на место происшествия сотрудник транспортной полиции поймал девушку", - отметили в СУСК.Истязателям предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 131 и п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору). Всех троих заключили под стражу.

https://ria.ru/20210407/bloger-1727279617.html

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россия, жилье, барнаул, происшествия