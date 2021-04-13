Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/spasenie-1728069134.html
В Алтайском крае полицейский спас жертву группового изнасилования
В Алтайском крае полицейский спас жертву группового изнасилования
Полицейский спас жертву группового изнасилования, которая выпрыгнула из окна второго этажа, убегая от своих истязателей в Барнауле, сообщают в СУСК РФ по... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:51
2021-04-13T13:51
россия
жилье
барнаул
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Полицейский спас жертву группового изнасилования, которая выпрыгнула из окна второго этажа, убегая от своих истязателей в Барнауле, сообщают в СУСК РФ по региону."Потерпевшей в какой-то момент удалось покинуть квартиру через окно. Оказавшись на карнизе третьего этажа, она стала звать на помощь и спрыгнула вниз. Прибывший на место происшествия сотрудник транспортной полиции поймал девушку", - отметили в СУСК.Истязателям предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 131 и п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору). Всех троих заключили под стражу.
https://ria.ru/20210407/bloger-1727279617.html
россия
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, жилье, барнаул, происшествия

В Алтайском крае полицейский спас жертву группового изнасилования

13:51 13.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Полицейский спас жертву группового изнасилования, которая выпрыгнула из окна второго этажа, убегая от своих истязателей в Барнауле, сообщают в СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, 8 апреля 2021 года в городе Барнауле 19-летняя обвиняемая, испытывая личные неприязненные отношения к своей 18-летней знакомой, решила проучить девушку. С этой целью она арендовала квартиру и пригласила двух знакомых мужчин. Под предлогом серьезного разговора злоумышленница попросила потерпевшую прийти в гости. Когда девушка зашла в квартиру, присутствующие втроем избили ее, а также на протяжении длительного времени насиловали и совершали насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 21:39
Тринадцатилетний зритель спас блогера от смерти в прямом эфире
"Потерпевшей в какой-то момент удалось покинуть квартиру через окно. Оказавшись на карнизе третьего этажа, она стала звать на помощь и спрыгнула вниз. Прибывший на место происшествия сотрудник транспортной полиции поймал девушку", - отметили в СУСК.
Истязателям предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 131 и п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору). Всех троих заключили под стражу.
"Следователем ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается", - резюмируют в СК.
 
РоссияЖильеБарнаулПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:33В МИД обозначили план действий в случае отключения от SWIFT
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
Лента новостейМолния