В Алтайском крае полицейский спас жертву группового изнасилования
"По данным следствия, 8 апреля 2021 года в городе Барнауле 19-летняя обвиняемая, испытывая личные неприязненные отношения к своей 18-летней знакомой, решила проучить девушку. С этой целью она арендовала квартиру и пригласила двух знакомых мужчин. Под предлогом серьезного разговора злоумышленница попросила потерпевшую прийти в гости. Когда девушка зашла в квартиру, присутствующие втроем избили ее, а также на протяжении длительного времени насиловали и совершали насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.
"Потерпевшей в какой-то момент удалось покинуть квартиру через окно. Оказавшись на карнизе третьего этажа, она стала звать на помощь и спрыгнула вниз. Прибывший на место происшествия сотрудник транспортной полиции поймал девушку", - отметили в СУСК.
Истязателям предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 131 и п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору). Всех троих заключили под стражу.
"Следователем ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается", - резюмируют в СК.