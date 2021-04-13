https://ria.ru/20210413/sotrudnichestvo-1728074262.html

Липецкая область договорилась о сотрудничестве с воронежским медвузом

Липецкая область договорилась о сотрудничестве с воронежским медвузом

Соглашение о сотрудничестве подписали администрация Липецкой области и Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, сообщил губернатор РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T14:12

2021-04-13T14:12

2021-04-13T14:12

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подписали администрация Липецкой области и Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, документе предусматривает подготовку и дальнейшее трудоустройство будущих врачей в медучреждениях области.Глава региона отметил, что поликлиники и больницы Липецкой области по-прежнему испытывают дефицит врачей узких специальностей несмотря на то, что в регионе реализуется целый комплекс мер поощрения и финансовой поддержки, которые направлены на закрепление медработников в государственных медицинских учреждениях региона. Так для привлечения специалистов действуют федеральные и региональные меры государственной поддержки, а также разработаны условия предоставления муниципального жилья.Пилотной площадкой для реализации соглашения станет Задонский район. Уже в этом году в одной из школ муниципалитета будет создан медицинский класс, где начнут готовить будущих абитуриентов для медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. Занятия в классе начнутся 1 сентября нынешнего года. К этому времени учебная аудитория будет оснащена необходимым профильным оборудованием, а специалисты районной больницы окажут школе необходимую методическую помощь.

https://ria.ru/20210413/sazhentsy-1728043437.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов