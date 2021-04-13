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Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
https://ria.ru/20210413/sotrudnichestvo-1728074262.html
Липецкая область договорилась о сотрудничестве с воронежским медвузом
Липецкая область договорилась о сотрудничестве с воронежским медвузом
Соглашение о сотрудничестве подписали администрация Липецкой области и Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, сообщил губернатор РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T14:12
2021-04-13T14:12
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подписали администрация Липецкой области и Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, документе предусматривает подготовку и дальнейшее трудоустройство будущих врачей в медучреждениях области.Глава региона отметил, что поликлиники и больницы Липецкой области по-прежнему испытывают дефицит врачей узких специальностей несмотря на то, что в регионе реализуется целый комплекс мер поощрения и финансовой поддержки, которые направлены на закрепление медработников в государственных медицинских учреждениях региона. Так для привлечения специалистов действуют федеральные и региональные меры государственной поддержки, а также разработаны условия предоставления муниципального жилья.Пилотной площадкой для реализации соглашения станет Задонский район. Уже в этом году в одной из школ муниципалитета будет создан медицинский класс, где начнут готовить будущих абитуриентов для медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. Занятия в классе начнутся 1 сентября нынешнего года. К этому времени учебная аудитория будет оснащена необходимым профильным оборудованием, а специалисты районной больницы окажут школе необходимую методическую помощь.
https://ria.ru/20210413/sazhentsy-1728043437.html
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игорь артамонов

Липецкая область договорилась о сотрудничестве с воронежским медвузом

14:12 13.04.2021
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подписали администрация Липецкой области и Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, документе предусматривает подготовку и дальнейшее трудоустройство будущих врачей в медучреждениях области.
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Глава региона отметил, что поликлиники и больницы Липецкой области по-прежнему испытывают дефицит врачей узких специальностей несмотря на то, что в регионе реализуется целый комплекс мер поощрения и финансовой поддержки, которые направлены на закрепление медработников в государственных медицинских учреждениях региона. Так для привлечения специалистов действуют федеральные и региональные меры государственной поддержки, а также разработаны условия предоставления муниципального жилья.
"Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы врачи приезжали и оставались в Липецкой области. Поэтому мы работаем над вопросами увеличения оплаты труда медиков, возможного роста и развития профессиональных навыков, степени нагрузки районных врачей", - отметил Артамонов.
Пилотной площадкой для реализации соглашения станет Задонский район. Уже в этом году в одной из школ муниципалитета будет создан медицинский класс, где начнут готовить будущих абитуриентов для медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. Занятия в классе начнутся 1 сентября нынешнего года. К этому времени учебная аудитория будет оснащена необходимым профильным оборудованием, а специалисты районной больницы окажут школе необходимую методическую помощь.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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