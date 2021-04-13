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Экс-сотрудник Пентагона осудил украинский шеврон у военного атташе США

Экс-сотрудник Пентагона осудил украинский шеврон у военного атташе США

Решение военного атташе США Бриттани Стюарт прикрепить на форму нашивку одной из украинских бригад во время посещения района военной операции в Донбассе... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:25

2021-04-13T12:25

2021-04-13T12:25

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

ввс сша

луганск

сша

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Решение военного атташе США Бриттани Стюарт прикрепить на форму нашивку одной из украинских бригад во время посещения района военной операции в Донбассе является провокацией и демонстрирует "совершенно неправильное отношение к ситуации", считает бывший сотрудник Пентагона и ветеран войны Чак Спинни.Глава делегации США, атташе по вопросам армии и обороны полковник Стюарт 9 апреля посетила подразделения вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе, на ее форме был шеврон одной из украинских бригад с изображением черепа и надписью: "Украина или смерть".Бывший офицер танковых войск корпуса морской пехоты США и ветеран боевых действий Дэн Грейзер в свою очередь заявил РИА Новости, что поступок Стюарт был в высшей степени "странным" для любого действующего представителя ВВС США, так как в армии "существует ряд правил касательно ношения знаков отличия".Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.

https://ria.ru/20210413/operatsiya-1728010412.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

сша

украина

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, ввс сша, луганск, сша, украина, в мире