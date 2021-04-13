Экс-сотрудник Пентагона осудил украинский шеврон у военного атташе США
© Фото : Joint Forces OperationВоенный атташе США Бриттани Стюарт в Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Решение военного атташе США Бриттани Стюарт прикрепить на форму нашивку одной из украинских бригад во время посещения района военной операции в Донбассе является провокацией и демонстрирует "совершенно неправильное отношение к ситуации", считает бывший сотрудник Пентагона и ветеран войны Чак Спинни.
Глава делегации США, атташе по вопросам армии и обороны полковник Стюарт 9 апреля посетила подразделения вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе, на ее форме был шеврон одной из украинских бригад с изображением черепа и надписью: "Украина или смерть".
"Ношение знаков различия иностранного военного подразделения - это провокация, которая также демонстрирует решительно неправильное отношение к сложившейся ситуации, учитывая состояние напряженности между Россией и США, а также напряженность между Россией и Украиной", - сказал РИА Новости эксперт. Он назвал поступок атташе нарушением нормативных актов вооруженных сил США, однако добавил, что она могла получить разрешение на ношение спорных знаков отличия, что делает сложившуюся ситуацию еще более серьезной.
Бывший офицер танковых войск корпуса морской пехоты США и ветеран боевых действий Дэн Грейзер в свою очередь заявил РИА Новости, что поступок Стюарт был в высшей степени "странным" для любого действующего представителя ВВС США, так как в армии "существует ряд правил касательно ношения знаков отличия".
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.