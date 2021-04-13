Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/shevron-1728047288.html
Экс-сотрудник Пентагона осудил украинский шеврон у военного атташе США
Экс-сотрудник Пентагона осудил украинский шеврон у военного атташе США
Решение военного атташе США Бриттани Стюарт прикрепить на форму нашивку одной из украинских бригад во время посещения района военной операции в Донбассе... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:25
2021-04-13T12:25
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
ввс сша
луганск
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727525500_0:195:2048:1347_1920x0_80_0_0_79f93946d7ec956b33ddf45589d7b9a7.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Решение военного атташе США Бриттани Стюарт прикрепить на форму нашивку одной из украинских бригад во время посещения района военной операции в Донбассе является провокацией и демонстрирует "совершенно неправильное отношение к ситуации", считает бывший сотрудник Пентагона и ветеран войны Чак Спинни.Глава делегации США, атташе по вопросам армии и обороны полковник Стюарт 9 апреля посетила подразделения вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе, на ее форме был шеврон одной из украинских бригад с изображением черепа и надписью: "Украина или смерть".Бывший офицер танковых войск корпуса морской пехоты США и ветеран боевых действий Дэн Грейзер в свою очередь заявил РИА Новости, что поступок Стюарт был в высшей степени "странным" для любого действующего представителя ВВС США, так как в армии "существует ряд правил касательно ношения знаков отличия".Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
https://ria.ru/20210413/operatsiya-1728010412.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганск
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727525500_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_0f359941d2d22ee9d91cb42184e25725.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, ввс сша, луганск, сша, украина, в мире

Экс-сотрудник Пентагона осудил украинский шеврон у военного атташе США

12:25 13.04.2021
 
© Фото : Joint Forces OperationВоенный атташе США Бриттани Стюарт в Донбассе
Военный атташе США Бриттани Стюарт в Донбассе - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : Joint Forces Operation
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Решение военного атташе США Бриттани Стюарт прикрепить на форму нашивку одной из украинских бригад во время посещения района военной операции в Донбассе является провокацией и демонстрирует "совершенно неправильное отношение к ситуации", считает бывший сотрудник Пентагона и ветеран войны Чак Спинни.
Глава делегации США, атташе по вопросам армии и обороны полковник Стюарт 9 апреля посетила подразделения вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе, на ее форме был шеврон одной из украинских бригад с изображением черепа и надписью: "Украина или смерть".
"Ношение знаков различия иностранного военного подразделения - это провокация, которая также демонстрирует решительно неправильное отношение к сложившейся ситуации, учитывая состояние напряженности между Россией и США, а также напряженность между Россией и Украиной", - сказал РИА Новости эксперт. Он назвал поступок атташе нарушением нормативных актов вооруженных сил США, однако добавил, что она могла получить разрешение на ношение спорных знаков отличия, что делает сложившуюся ситуацию еще более серьезной.
Бывший офицер танковых войск корпуса морской пехоты США и ветеран боевых действий Дэн Грейзер в свою очередь заявил РИА Новости, что поступок Стюарт был в высшей степени "странным" для любого действующего представителя ВВС США, так как в армии "существует ряд правил касательно ношения знаков отличия".
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
Военнослужащий армии ДНР в поселке Старомихайловка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
08:43
В ДНР рассказали, что стало точкой невозврата в Донбассе
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВВС СШАЛуганскСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:44Далай-лама объяснил, почему миром должны править женщины
12:43В Испании мужчина умер после вакцинации AstraZeneca, сообщили СМИ
12:41Путин посетит координационный центр правительства
12:41В Хабаровском поселке обнаружили несколько тысяч мертвых лягушек
12:39В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с Памфиловой
12:38В Кремле рассказали, зачем некоторые страны делают из России "угрозу"
12:36В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России и мире
12:34Песков опроверг данные о подготовке послания Путина в "секретном бункере"
12:34В Кремле допустили ограничения пользования Visa и Mastercard в России
12:34В России вернули прежние объемы финансирования космических программ
12:33В Кремле не получали запрос Зеленского на телефонный разговор с Путиным
12:29Володин опроверг заявления, что на заседаниях Госдумы нет кворума
12:28Минцифры и МГТУ проведут пилот по импортозамещению ПО в сфере науки
12:26Храп у детей признан опасным симптомом
12:25Экс-сотрудник Пентагона осудил украинский шеврон у военного атташе США
12:22Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич
12:21Москвич поверил обещаниям вернуть деньги за МММ и лишился миллиона рублей
12:16Видеокарту для майнеров Nvidia CMP 30HX сравнили со старой GTX 1660 Ti
12:16Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога
12:15Рябков рассказал о безопасности России в случае обострения на Украине
Лента новостейМолния