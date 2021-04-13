https://ria.ru/20210413/sazhentsy-1728043437.html

В Липецкой области высадят четыре миллиона лесных саженцев

В Липецкой области высадят четыре миллиона лесных саженцев

Порядка 4 миллионов саженцев хвойных, лиственных деревьев и кустарников высадят в Липецкой области на площади почти 1,5 тысячи гектаров, сообщил глава региона... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:10

2021-04-13T12:10

2021-04-13T12:10

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Порядка 4 миллионов саженцев хвойных, лиственных деревьев и кустарников высадят в Липецкой области на площади почти 1,5 тысячи гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что почти 650 гектаров земли отведены под посадки нового материала. На площади в 817 гектаров планируется обновить саженцы ранее высаженных лесных культур. Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" на условиях софинансирования. Из федерального бюджета на весеннюю посадку выделено 6,5 миллионов рублей, а из регионального более 7 миллионов рублей."Это необходимая и очень важная работа. Мы уверены, что ее результат скажется на состоянии атмосферного воздуха и почв, и что еще более важно - на здоровье наших жителей", - заявил губернатор.Он добавил, что в настоящее время в питомниках уже приступили к подготовке посадочного материала. Лесники заготовят 4 миллиона молодых деревьев и кустарников. До завершения работ их разместят на хранение в природных холодильниках - специально сформированных снежных кучах, которые могут сохраняться в течение нескольких месяцев. Такая методика позволит исключить потери качества и будет способствовать хорошей приживаемости молодняка.

https://ria.ru/20210407/stroitelstvo-1727238116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов