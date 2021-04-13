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Липецкая область
https://ria.ru/20210413/sazhentsy-1728043437.html
В Липецкой области высадят четыре миллиона лесных саженцев
В Липецкой области высадят четыре миллиона лесных саженцев
Порядка 4 миллионов саженцев хвойных, лиственных деревьев и кустарников высадят в Липецкой области на площади почти 1,5 тысячи гектаров, сообщил глава региона... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:10
2021-04-13T12:10
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Порядка 4 миллионов саженцев хвойных, лиственных деревьев и кустарников высадят в Липецкой области на площади почти 1,5 тысячи гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что почти 650 гектаров земли отведены под посадки нового материала. На площади в 817 гектаров планируется обновить саженцы ранее высаженных лесных культур. Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" на условиях софинансирования. Из федерального бюджета на весеннюю посадку выделено 6,5 миллионов рублей, а из регионального более 7 миллионов рублей."Это необходимая и очень важная работа. Мы уверены, что ее результат скажется на состоянии атмосферного воздуха и почв, и что еще более важно - на здоровье наших жителей", - заявил губернатор.Он добавил, что в настоящее время в питомниках уже приступили к подготовке посадочного материала. Лесники заготовят 4 миллиона молодых деревьев и кустарников. До завершения работ их разместят на хранение в природных холодильниках - специально сформированных снежных кучах, которые могут сохраняться в течение нескольких месяцев. Такая методика позволит исключить потери качества и будет способствовать хорошей приживаемости молодняка.
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игорь артамонов

В Липецкой области высадят четыре миллиона лесных саженцев

12:10 13.04.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевВысадка саженцев деревьев
Высадка саженцев деревьев - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Порядка 4 миллионов саженцев хвойных, лиственных деревьев и кустарников высадят в Липецкой области на площади почти 1,5 тысячи гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что почти 650 гектаров земли отведены под посадки нового материала. На площади в 817 гектаров планируется обновить саженцы ранее высаженных лесных культур. Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" на условиях софинансирования. Из федерального бюджета на весеннюю посадку выделено 6,5 миллионов рублей, а из регионального более 7 миллионов рублей.
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"Это необходимая и очень важная работа. Мы уверены, что ее результат скажется на состоянии атмосферного воздуха и почв, и что еще более важно - на здоровье наших жителей", - заявил губернатор.
Он добавил, что в настоящее время в питомниках уже приступили к подготовке посадочного материала. Лесники заготовят 4 миллиона молодых деревьев и кустарников. До завершения работ их разместят на хранение в природных холодильниках - специально сформированных снежных кучах, которые могут сохраняться в течение нескольких месяцев. Такая методика позволит исключить потери качества и будет способствовать хорошей приживаемости молодняка.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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