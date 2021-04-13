https://ria.ru/20210413/sanktsii-1728017590.html

Россия настаивает на полной отмене санкций США против Ирана

Россия настаивает на полной отмене санкций США против Ирана

Москва настаивает на полной отмене санкций США, которые не касаются Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T09:40

2021-04-13T09:40

2021-04-13T09:51

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сергей лавров

иран

сша

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москва настаивает на полной отмене санкций США, которые не касаются Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.Ситуация осложнилась в конце прошлой недели после того, как иранская сторона сообщила, что на ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава и МИД Ирана.

https://ria.ru/20210402/ulyanov-1603974305.html

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, иран, сша