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Россия настаивает на полной отмене санкций США против Ирана
Россия настаивает на полной отмене санкций США против Ирана
Москва настаивает на полной отмене санкций США, которые не касаются Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:40
2021-04-13T09:51
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей лавров
иран
сша
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москва настаивает на полной отмене санкций США, которые не касаются Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.Ситуация осложнилась в конце прошлой недели после того, как иранская сторона сообщила, что на ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава и МИД Ирана.
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, иран, сша

Россия настаивает на полной отмене санкций США против Ирана

09:40 13.04.2021 (обновлено: 09:51 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москва настаивает на полной отмене санкций США, которые не касаются Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наша позиция ясна, она абсолютно едина с подходом наших иранских друзей. Все односторонние санкции, которые были введены Вашингтоном в прямое нарушение СВПД, должны быть безусловно отменены", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
Михаил Ульянов во время совместного брифинга МИД России, Минобороны России и Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Ситуация осложнилась в конце прошлой недели после того, как иранская сторона сообщила, что на ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава и МИД Ирана.
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровИранСША
 
 
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