https://ria.ru/20210413/s7-1728032353.html
S7 откроет рейсы из Москвы в Касабланку
S7 откроет рейсы из Москвы в Касабланку
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 с 30 апреля откроет рейсы из Москвы в Касабланку (Марокко), сообщает компания. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:20
2021-04-13T11:20
2021-04-13T11:20
россия
boeing 737-800
домодедово (аэропорт)
s7 airlines
москва
марокко
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 с 30 апреля откроет рейсы из Москвы в Касабланку (Марокко), сообщает компания.С 9 мая полеты будут выполняться по воскресеньям. Вылет из аэропорта "Домодедово" в 12:10, прилет в аэропорт Касабланки в 15:20 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 17:20 и приземляется в Москве в 01:10 на следующий день. Перелеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Boeing 737-800, рассчитанных на перевозку 168 пассажиров в экономическом классе и 8 путешественников - в бизнес-классе.Для перелета в Марокко путешественникам из России потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов на английском, арабском или французском языке. По возвращении в Москву также необходимо сделать тест и загрузить его на сайт gosuslugi.ru. Детальнее ознакомиться с правилами можно на сайте s7.ru в разделе "Международные перелеты".Регулярного авиасообщения между РФ и Марокко на данный момент нет, однако авиакомпании могут выполнять чартерные рейсы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/perelety-1727987585.html
https://ria.ru/20210412/bilety-1727974796.html
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россия, boeing 737-800, домодедово (аэропорт), s7 airlines, москва, марокко