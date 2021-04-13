Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/s7-1728032353.html
S7 откроет рейсы из Москвы в Касабланку
S7 откроет рейсы из Москвы в Касабланку
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 с 30 апреля откроет рейсы из Москвы в Касабланку (Марокко), сообщает компания. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:20
2021-04-13T11:20
россия
boeing 737-800
домодедово (аэропорт)
s7 airlines
москва
марокко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/67/1557356793_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ecd742b1da4c4c05685276f8b795c443.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 с 30 апреля откроет рейсы из Москвы в Касабланку (Марокко), сообщает компания.С 9 мая полеты будут выполняться по воскресеньям. Вылет из аэропорта "Домодедово" в 12:10, прилет в аэропорт Касабланки в 15:20 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 17:20 и приземляется в Москве в 01:10 на следующий день. Перелеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Boeing 737-800, рассчитанных на перевозку 168 пассажиров в экономическом классе и 8 путешественников - в бизнес-классе.Для перелета в Марокко путешественникам из России потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов на английском, арабском или французском языке. По возвращении в Москву также необходимо сделать тест и загрузить его на сайт gosuslugi.ru. Детальнее ознакомиться с правилами можно на сайте s7.ru в разделе "Международные перелеты".Регулярного авиасообщения между РФ и Марокко на данный момент нет, однако авиакомпании могут выполнять чартерные рейсы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/perelety-1727987585.html
https://ria.ru/20210412/bilety-1727974796.html
россия
москва
марокко
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356793_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_fbb4b8a8b94e7d918ad5496cac9966ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, boeing 737-800, домодедово (аэропорт), s7 airlines, москва, марокко

S7 откроет рейсы из Москвы в Касабланку

11:20 13.04.2021
 
CC BY 2.0 / Victor / S7 Airlines / Boeing 737-8Q8Самолет авиакомпании S7 Boeing 737
Самолет авиакомпании S7 Boeing 737 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
CC BY 2.0 / Victor / S7 Airlines / Boeing 737-8Q8
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 с 30 апреля откроет рейсы из Москвы в Касабланку (Марокко), сообщает компания.
"В соответствии с разрешением Росавиации S7 Airlines открыла продажу на прямые еженедельные рейсы из Москвы в Касабланку (Марокко). Перелеты начнутся 30 апреля", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 22:24
Рейсы в Новый Уренгой начнут выполнять из Казани с 28 апреля
С 9 мая полеты будут выполняться по воскресеньям. Вылет из аэропорта "Домодедово" в 12:10, прилет в аэропорт Касабланки в 15:20 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 17:20 и приземляется в Москве в 01:10 на следующий день. Перелеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Boeing 737-800, рассчитанных на перевозку 168 пассажиров в экономическом классе и 8 путешественников - в бизнес-классе.
Для перелета в Марокко путешественникам из России потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов на английском, арабском или французском языке. По возвращении в Москву также необходимо сделать тест и загрузить его на сайт gosuslugi.ru. Детальнее ознакомиться с правилами можно на сайте s7.ru в разделе "Международные перелеты".
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 20:22Распространение коронавируса
"Уральские авиалинии" вернут деньги за отмененные рейсы в Турцию
Регулярного авиасообщения между РФ и Марокко на данный момент нет, однако авиакомпании могут выполнять чартерные рейсы.
 
РоссияBoeing 737-800Домодедово (аэропорт)S7 AirlinesМоскваМарокко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:43В Испании мужчина умер после вакцинации AstraZeneca, сообщили СМИ
12:41Путин посетит координационный центр правительства
12:41В Хабаровском поселке обнаружили несколько тысяч мертвых лягушек
12:39В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с Памфиловой
12:38В Кремле рассказали, зачем некоторые страны делают из России "угрозу"
12:36В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России и мире
12:34Песков опроверг данные о подготовке послания Путина в "секретном бункере"
12:34В Кремле допустили ограничения пользования Visa и Mastercard в России
12:34В России вернули прежние объемы финансирования космических программ
12:33В Кремле не получали запрос Зеленского на телефонный разговор с Путиным
12:29Володин опроверг заявления, что на заседаниях Госдумы нет кворума
12:28Минцифры и МГТУ проведут пилот по импортозамещению ПО в сфере науки
12:26Храп у детей признан опасным симптомом
12:25Экс-сотрудник Пентагона осудил украинский шеврон у военного атташе США
12:22Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич
12:21Москвич поверил обещаниям вернуть деньги за МММ и лишился миллиона рублей
12:16Видеокарту для майнеров Nvidia CMP 30HX сравнили со старой GTX 1660 Ti
12:16Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога
12:15Рябков рассказал о безопасности России в случае обострения на Украине
12:14США и НАТО превращают Украину в "пороховую бочку", заявил Рябков
Лента новостейМолния