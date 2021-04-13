https://ria.ru/20210413/ryzhakov-1728012906.html

Виктор Рыжаков: покоя не ждем, но интересно будет точно!

Виктор Рыжаков: покоя не ждем, но интересно будет точно!

Художественный руководитель театра "Современник" Виктор Рыжаков дал интервью РИА Новости, где рассказал о том, как театр будет отмечать свой 65-летний юбилей,... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T10:00

2021-04-13T10:00

2021-04-13T10:00

культура

дом с маяком

виктор сергачев

олег кудряшов

московский музей современного искусства

игорь кваша

московский метрополитен

интервью

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Художественный руководитель театра "Современник" Виктор Рыжаков дал интервью РИА Новости, где рассказал о том, как театр будет отмечать свой 65-летний юбилей, какие главные задачи стоят перед труппой, и какие проблемы требуют оперативного решения, а так же о новых молодых режиссерах, которых театр уже привлекает к работе, и о тех, кого хотел бы еще пригласить– Виктор Анатольевич расскажите, как театр отметит свое 65-летие? Возможно, состоится концерт, или выпуск премьеры, или откроется выставка? Что будет происходить в театре в день юбилея?– Одним днем наше празднование не ограничится. К юбилею мы придумали и разработали серию специальных событий, которые охватывают весь сезон. Часть из них состоится в стенах "Современника", а часть выйдет далеко за его пределы. Так, 27 апреля откроется большой выставочный проект "Современник. Начало" в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре. В его основе – стремление осмыслить ту уникальную идею, которая 65 лет назад объединила молодых бесстрашных мечтателей Олега Ефремова, Галину Волчек, Олега Табакова, Игоря Квашу, Евгения Евстигнеева, Лилию Толмачеву и Виктора Сергачева и воплотилась в новом театре, стремящемся говорить о современном современно. В пространстве выставки соединятся уникальные документы из архива театра и работы современных художников.Следом за открытием экспозиции мы готовимся презентовать аудиоспектакль, посвященный театру и его основателям, созданный в коллаборации с Мобильным художественным театром.– А что будет в сам день рождения театра?– А в сам день рождения на основной сцене мы сыграем премьеру саундрамы "Театр" Владимира Панкова. Литературная основа спектакля – культовый роман Сомерсета Моэма. Роль эксцентричной английской примы Джулии Ламберт играет Елена Яковлева. Также в работе заняты артисты театра разных поколений.Кроме того, в программе юбилейных событий запуск тематически оформленного поезда "Современник-65", который будет курсировать по самой старой ветке Московского метрополитена и совершать остановку на Чистых прудах. А также покажем авторский фильм Владимира Раевского, героями которого станут старейшины нашего театра. И еще несколько цифровых проектов, которые будут выходить на наших онлайн ресурсах, и, наконец, научно-практическая конференция "Женщина-режиссер. Профессия или призвание". Верим, что все задуманное удастся осуществить.– Какие творческие задачи стоят сегодня перед "Современником"?– Если говорить о художественных задачах, то они не сильно отличаются от того, что было заложено основателями: про что мы сегодня, что же для нас самое главное, как говорить со зрителем, каким образом искренне отзываться на те или иные события нашей реальности. В этом – суть театра. Безостановочное развитие, поиск, в котором, кажется, невозможно поставить финальную точку. Живая жизнь, жизнь человеческого духа – как завещал нам праотец и провидец Станиславский.– Существуют ли проблемы, которые требуют оперативного решения? Как вы справляетесь с ограничениями, связанными с пандемией?– Если же ваш вопрос касается хозяйственных, экономических проблем, то все идет своим чередом. После кризисного 2020 года и новых реалий посткарантинного времени театры сложно чем-то испугать. Главное, что у нас есть возможность репетировать и выпускать спектакли, общаться со зрителями – пусть разрешенная заполняемость залов все еще составляет 50%, мы настроены оптимистично и очень благодарны тем отважным людям, настоящим поклонникам театра, которые не переставали приходить в "Современник" и во время более строгих ограничений.– А что касается труппы, будете ли вы ее сокращать или набирать новых артистов?– Театр – это всегда живой, динамично изменяющийся организм. И процесс обновления труппы вполне естественен: кто-то уходит, выбирая свой путь, кто-то, напротив, становится частью нового коллектива. Сейчас ни о каких сокращениях или других изменениях в творческом составе речь не идет. Важно сделать так, чтобы у каждого артиста была возможность раскрывать свой профессиональный потенциал, продолжать развиваться, работать с разными талантливыми режиссерами, драматургами и хореографами. Надеюсь, что нам удастся создать именно такое особое пространство для сотворчества в "Современнике", которое будет точкой притяжения для самых разных художников, тонко чувствующих изменения времени и не боящихся вступить с ним в диалог.– Кого из новых молодых ярких режиссеров вы присмотрели для "Современника"? Может кто-то уже работает в театре, а с кем-то ведутся переговоры?– Галина Волчек говорила, что театр молод, пока в нем есть молодые режиссеры. Она никогда не боялась рисковать и приглашать к сотрудничеству людей, только начинающих свой путь. Например, в начале 70-х с ее подачи в "Современнике" свою первую постановку – ставший легендарным спектакль "Валентин и Валентина" – создал Валерий Фокин. В нулевых – Кирилл Серебренников сделал свою прививку театру и расширил его границы. Диалог с молодыми художниками остается неизменно важным для театра и сегодня.В августе прошлого года мы запустили режиссерско-драматургическую лабораторию "Семь", призванную осмыслить богатое художественное наследие "Современника". Среди участников проекта – десять молодых режиссеров и столько же драматургов. Каждый из них успешно сотрудничает с различными театрами страны, имеет свою особенную интонацию и, главное, горячее желание создавать свой театр. Во время второго этапа лаборатории мы получили от участников множество заявок, которые к финалу проекта превратятся в драматургические тексты и режиссерские эскизы. Наиболее перспективные из них вырастут в полнокровные спектакли и войдут в репертуар Другой сцены. Кроме того, в этом сезоне "Современник" уже успел выпустить три премьеры молодых режиссеров: "Девочка Надя, чего тебе надо?", "Иллюзии" Ивана Комарова, а также "Фантазии Фарятьева" Георгия Суркова.– Я знаю, что у вас был еще ряд интересных совместных проектов.– Да, еще одним важным опытом стала коллаборация с фондом "Дом с маяком", в результате которой родился благотворительный спектакль "Мам, а кто это на фото?" Его поставил молодой режиссер, воспитанник мастерской Олега Кудряшова Филипп Гуревич. Другой очень дорогой нам проект – Лаборатория "Пора-театр", посвященная явлению инклюзии в современном театре. Ее куратор – режиссер Борис Павлович. Позади уже две сессии, за которые мы успели прикоснуться к этой невероятно многогранной и серьезной теме. В общении с Борисом и его уникальной командой "Разговоры", в совместных тренингах, телесных практиках рождается принципиально иное, более глубокое, осознанное понимание театра, его миссии. Лаборатория "Пора-театр" продолжит свою работу в "Современнике", и, надеемся, начатый в рамках нее поиск в будущем сезоне трансформируется в большую сценическую работу.Сейчас в театре идут репетиции нескольких других проектов, также мы находимся в непрерывной коммуникации с молодыми режиссерами, составляя планы на будущие сезоны. Впереди много работы. Покоя не ждем, но интересно будет точно!

https://ria.ru/20210328/zhivoy-1603178350.html

https://ria.ru/20210410/moskva-1727667891.html

https://ria.ru/20210328/bolshoy-yubiley-245-let-glavnomu-teatru-strany-1603191543.html

https://ria.ru/20210327/teatr-1602762251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дом с маяком, виктор сергачев, олег кудряшов, московский музей современного искусства, игорь кваша, московский метрополитен, интервью