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Хорошие новости
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В Свердловской области спасли 11 рыбаков
В Свердловской области спасли 11 рыбаков
Сотрудники МЧС спасли 11 рыбаков на Белоярском водохранилище в Свердловской области, десять из которых провалились под лед, а еще одному потребовалась помощь в... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:38
2021-04-13T18:17
хорошие новости
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли 11 рыбаков на Белоярском водохранилище в Свердловской области, десять из которых провалились под лед, а еще одному потребовалась помощь в эвакуации со льда из-за угрозы отрыва, сообщает во вторник ГУ МЧС по региону.Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей рыбаки не пострадали. Все они были благополучно доставлены на берег. Любители подледной рыбалки осмотрены врачами скорой медицинской помощи, угрозы жизни и здоровью рыбаков нет. От госпитализации спасенные отказались.К спасательной операции привлекались пять единиц техники и 11 человек, уточняет ГУ МЧС.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия

В Свердловской области спасли 11 рыбаков

17:38 13.04.2021 (обновлено: 18:17 13.04.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области Суда на воздушных подушках Уральского поисково-спасательного отряда во время спасательной операции на Белоярском водохранилище в Свердловской области
Суда на воздушных подушках Уральского поисково-спасательного отряда во время спасательной операции на Белоярском водохранилище в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли 11 рыбаков на Белоярском водохранилище в Свердловской области, десять из которых провалились под лед, а еще одному потребовалась помощь в эвакуации со льда из-за угрозы отрыва, сообщает во вторник ГУ МЧС по региону.

"Сегодня днем диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы города Заречный от очевидцев поступило сообщение о том, что на Белоярском водохранилище в 500 метрах от берега под лед провалились десять рыбаков, еще одному рыбаку необходима помощь в эвакуации со льда из-за угрозы отрыва. К местам происшествия были направлены два судна на воздушных подушках Уральского поисково-спасательного отряда и "Центр спасения", — говорится в сообщении.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей рыбаки не пострадали. Все они были благополучно доставлены на берег. Любители подледной рыбалки осмотрены врачами скорой медицинской помощи, угрозы жизни и здоровью рыбаков нет. От госпитализации спасенные отказались.
К спасательной операции привлекались пять единиц техники и 11 человек, уточняет ГУ МЧС.
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Хорошие новостиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьПроисшествия
 
 
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