В Свердловской области спасли 11 рыбаков
17:38 13.04.2021 (обновлено: 18:17 13.04.2021)
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области Суда на воздушных подушках Уральского поисково-спасательного отряда во время спасательной операции на Белоярском водохранилище в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли 11 рыбаков на Белоярском водохранилище в Свердловской области, десять из которых провалились под лед, а еще одному потребовалась помощь в эвакуации со льда из-за угрозы отрыва, сообщает во вторник ГУ МЧС по региону.
"Сегодня днем диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы города Заречный от очевидцев поступило сообщение о том, что на Белоярском водохранилище в 500 метрах от берега под лед провалились десять рыбаков, еще одному рыбаку необходима помощь в эвакуации со льда из-за угрозы отрыва. К местам происшествия были направлены два судна на воздушных подушках Уральского поисково-спасательного отряда и "Центр спасения", — говорится в сообщении.
Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей рыбаки не пострадали. Все они были благополучно доставлены на берег. Любители подледной рыбалки осмотрены врачами скорой медицинской помощи, угрозы жизни и здоровью рыбаков нет. От госпитализации спасенные отказались.
К спасательной операции привлекались пять единиц техники и 11 человек, уточняет ГУ МЧС.