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В Свердловской области спасли 11 рыбаков

В Свердловской области спасли 11 рыбаков

Сотрудники МЧС спасли 11 рыбаков на Белоярском водохранилище в Свердловской области, десять из которых провалились под лед, а еще одному потребовалась помощь в... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:38

2021-04-13T17:38

2021-04-13T18:17

хорошие новости

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли 11 рыбаков на Белоярском водохранилище в Свердловской области, десять из которых провалились под лед, а еще одному потребовалась помощь в эвакуации со льда из-за угрозы отрыва, сообщает во вторник ГУ МЧС по региону.Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей рыбаки не пострадали. Все они были благополучно доставлены на берег. Любители подледной рыбалки осмотрены врачами скорой медицинской помощи, угрозы жизни и здоровью рыбаков нет. От госпитализации спасенные отказались.К спасательной операции привлекались пять единиц техники и 11 человек, уточняет ГУ МЧС.

https://ria.ru/20210412/novokuznetsk-1727934244.html

россия

свердловская область

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия