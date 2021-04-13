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Рябков рассказал о безопасности России в случае обострения на Украине
Рябков рассказал о безопасности России в случае обострения на Украине
Россия в случае гипотетического обострения на Украине сделает все, чтобы обеспечить свою безопасность, но ответственность за возможные последствия такого... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:15
2021-04-13T12:32
россия
сергей рябков
украина
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия в случае гипотетического обострения на Украине сделает все, чтобы обеспечить свою безопасность, но ответственность за возможные последствия такого развития событий будет лежать целиком на Киеве и его западных кураторах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вместо этого они (США и НАТО) подогревают милитаристский дух (Киева – ред.), сами занимаются провокационными действиями в отношении нас, в том числе в непосредственной близости от наших границ. Если произойдёт какое-то обострение, мы, конечно, сделаем все, чтобы обеспечить гарантировано собственную безопасность и безопасность наших граждан, где бы они не находились", - сказал Рябков журналистам."Ответственность за последствия подобного гипотетического обострения полностью будет на Киеве и его кураторах на Западе", - добавил замглавы МИД.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
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россия, сергей рябков, украина

Рябков рассказал о безопасности России в случае обострения на Украине

12:15 13.04.2021 (обновлено: 12:32 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия в случае гипотетического обострения на Украине сделает все, чтобы обеспечить свою безопасность, но ответственность за возможные последствия такого развития событий будет лежать целиком на Киеве и его западных кураторах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вместо этого они (США и НАТО) подогревают милитаристский дух (Киева – ред.), сами занимаются провокационными действиями в отношении нас, в том числе в непосредственной близости от наших границ. Если произойдёт какое-то обострение, мы, конечно, сделаем все, чтобы обеспечить гарантировано собственную безопасность и безопасность наших граждан, где бы они не находились", - сказал Рябков журналистам.
"Ответственность за последствия подобного гипотетического обострения полностью будет на Киеве и его кураторах на Западе", - добавил замглавы МИД.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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