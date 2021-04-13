https://ria.ru/20210413/ryabkov-1728044681.html

Рябков рассказал о безопасности России в случае обострения на Украине

Рябков рассказал о безопасности России в случае обострения на Украине

Россия в случае гипотетического обострения на Украине сделает все, чтобы обеспечить свою безопасность, но ответственность за возможные последствия такого... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:15

2021-04-13T12:15

2021-04-13T12:32

россия

сергей рябков

украина

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия в случае гипотетического обострения на Украине сделает все, чтобы обеспечить свою безопасность, но ответственность за возможные последствия такого развития событий будет лежать целиком на Киеве и его западных кураторах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вместо этого они (США и НАТО) подогревают милитаристский дух (Киева – ред.), сами занимаются провокационными действиями в отношении нас, в том числе в непосредственной близости от наших границ. Если произойдёт какое-то обострение, мы, конечно, сделаем все, чтобы обеспечить гарантировано собственную безопасность и безопасность наших граждан, где бы они не находились", - сказал Рябков журналистам."Ответственность за последствия подобного гипотетического обострения полностью будет на Киеве и его кураторах на Западе", - добавил замглавы МИД.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

россия

украина

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россия, сергей рябков, украина