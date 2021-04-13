https://ria.ru/20210413/razvedka-1728138046.html
Слуцкий прокомментировал доклад американской разведки
Слуцкий прокомментировал доклад американской разведки
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя доклад разведки США, отметил, что разведка "ничего нового не сказала", при этом мифом РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T18:48
2021-04-13T18:48
2021-04-13T18:55
россия
в мире
леонид слуцкий (политик)
вашингтон (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156243/80/1562438029_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4c69f41a55c6c72f6dca2aebb9d9a10c.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя доклад разведки США, отметил, что разведка "ничего нового не сказала", при этом мифом о российской угрозе пользуются в США во внутриполитических целях."Разведка США ничего нового не сказала. К сожалению, вашингтонский политикум продолжает называть Россию главной угрозой. Это далеко не так. Мы никому не угрожаем. Российская угроза - миф, которым активно пользуются в США во внутриполитических целях и экспортируют вовне для продвижения интересов по достижению гегемонии", - сказал Слуцкий РИА Новости во вторник.
https://ria.ru/20210410/slutskiy-1727732604.html
россия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156243/80/1562438029_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_3d24b152e4b7fe5462f906ba956f7a26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, леонид слуцкий (политик), вашингтон (город), сша