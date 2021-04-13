https://ria.ru/20210413/razvedka-1728138046.html

Слуцкий прокомментировал доклад американской разведки

Слуцкий прокомментировал доклад американской разведки

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя доклад разведки США, отметил, что разведка "ничего нового не сказала", при этом мифом РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T18:48

2021-04-13T18:48

2021-04-13T18:55

россия

в мире

леонид слуцкий (политик)

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя доклад разведки США, отметил, что разведка "ничего нового не сказала", при этом мифом о российской угрозе пользуются в США во внутриполитических целях."Разведка США ничего нового не сказала. К сожалению, вашингтонский политикум продолжает называть Россию главной угрозой. Это далеко не так. Мы никому не угрожаем. Российская угроза - миф, которым активно пользуются в США во внутриполитических целях и экспортируют вовне для продвижения интересов по достижению гегемонии", - сказал Слуцкий РИА Новости во вторник.

https://ria.ru/20210410/slutskiy-1727732604.html

россия

вашингтон (город)

сша

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2021

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россия, в мире, леонид слуцкий (политик), вашингтон (город), сша