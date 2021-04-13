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Слуцкий прокомментировал доклад американской разведки
Слуцкий прокомментировал доклад американской разведки
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя доклад разведки США, отметил, что разведка "ничего нового не сказала", при этом мифом РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T18:48
2021-04-13T18:55
россия
в мире
леонид слуцкий (политик)
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя доклад разведки США, отметил, что разведка "ничего нового не сказала", при этом мифом о российской угрозе пользуются в США во внутриполитических целях."Разведка США ничего нового не сказала. К сожалению, вашингтонский политикум продолжает называть Россию главной угрозой. Это далеко не так. Мы никому не угрожаем. Российская угроза - миф, которым активно пользуются в США во внутриполитических целях и экспортируют вовне для продвижения интересов по достижению гегемонии", - сказал Слуцкий РИА Новости во вторник.
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россия, в мире, леонид слуцкий (политик), вашингтон (город), сша

Слуцкий прокомментировал доклад американской разведки

18:48 13.04.2021 (обновлено: 18:55 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя доклад разведки США, отметил, что разведка "ничего нового не сказала", при этом мифом о российской угрозе пользуются в США во внутриполитических целях.
"Разведка США ничего нового не сказала. К сожалению, вашингтонский политикум продолжает называть Россию главной угрозой. Это далеко не так. Мы никому не угрожаем. Российская угроза - миф, которым активно пользуются в США во внутриполитических целях и экспортируют вовне для продвижения интересов по достижению гегемонии", - сказал Слуцкий РИА Новости во вторник.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 22:39
Слуцкий предостерег Киев от развязывания войны в Донбассе
 
РоссияВ миреЛеонид Слуцкий (политик)Вашингтон (город)США
 
 
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