https://ria.ru/20210413/putin-1728051917.html

Путин посетит координационный центр правительства

Путин посетит координационный центр правительства

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет несколько международных телефонных разговоров и посетит координационный центр правительства РФ, рассказал... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:41

2021-04-13T12:41

2021-04-13T12:41

россия

михаил мишустин

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет несколько международных телефонных разговоров и посетит координационный центр правительства РФ, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У президента сегодня активный день международной телефонной дипломатии. Несколько телефонных разговоров запланировано. Мы в течение дня будем вас информировать" - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Путин также посетит во вторник координационный центр правительства РФ. Этот центр был создан в кратчайшие сроки, правительство активно работает по национальным планам развития, по решению возникающих проблем.Сопровождать президента в ходе посещения центра будет председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По разным вопросам пояснения по конференц-связи будут давать профильные вице-премьеры, уточнил Песков. Он добавил, что центр ультрасовременный, создан для коммуникации со всей страной, анализа информации, ее сбора, использования больших данных.

https://ria.ru/20210413/vstrecha-1728051458.html

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россия, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин, политика