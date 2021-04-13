https://ria.ru/20210413/putin-1728051917.html
Путин посетит координационный центр правительства
Путин посетит координационный центр правительства
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет несколько международных телефонных разговоров и посетит координационный центр правительства РФ, рассказал... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:41
2021-04-13T12:41
2021-04-13T12:41
россия
михаил мишустин
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет несколько международных телефонных разговоров и посетит координационный центр правительства РФ, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У президента сегодня активный день международной телефонной дипломатии. Несколько телефонных разговоров запланировано. Мы в течение дня будем вас информировать" - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Путин также посетит во вторник координационный центр правительства РФ. Этот центр был создан в кратчайшие сроки, правительство активно работает по национальным планам развития, по решению возникающих проблем.Сопровождать президента в ходе посещения центра будет председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По разным вопросам пояснения по конференц-связи будут давать профильные вице-премьеры, уточнил Песков. Он добавил, что центр ультрасовременный, создан для коммуникации со всей страной, анализа информации, ее сбора, использования больших данных.
https://ria.ru/20210413/vstrecha-1728051458.html
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россия, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин, политика