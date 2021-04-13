ЛНР заявила о резком росте провокаций со стороны украинских силовиков
ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Количество огневых провокаций со стороны украинских силовиков резко возросло за минувшие сутки, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили о четырех обстрелах со стороны ВС Украины, в результате огня украинского снайпера погиб сотрудник Народной милиции ЛНР.
"По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки количество огневых провокаций со стороны противника резко увеличилось", - сообщил Филипоненко.
Он уточнил, что такие действия украинских силовиков свидетельствуют о нежелании Киева "идти по пути мирного урегулирования конфликта и выполнять достигнутые договоренности".
С 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.