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ЛНР заявила о резком росте провокаций со стороны украинских силовиков
ЛНР заявила о резком росте провокаций со стороны украинских силовиков
Количество огневых провокаций со стороны украинских силовиков резко возросло за минувшие сутки, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T19:16
2021-04-13T19:16
сцкк
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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Количество огневых провокаций со стороны украинских силовиков резко возросло за минувшие сутки, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили о четырех обстрелах со стороны ВС Украины, в результате огня украинского снайпера погиб сотрудник Народной милиции ЛНР.Он уточнил, что такие действия украинских силовиков свидетельствуют о нежелании Киева "идти по пути мирного урегулирования конфликта и выполнять достигнутые договоренности".С 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210413/donbass-1728084309.html
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире

ЛНР заявила о резком росте провокаций со стороны украинских силовиков

19:16 13.04.2021
 
© AFP 2021 / Dimitar DilkoffВид из окна поезда Ясиноватая-Луганск
Вид из окна поезда Ясиноватая-Луганск - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Количество огневых провокаций со стороны украинских силовиков резко возросло за минувшие сутки, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили о четырех обстрелах со стороны ВС Украины, в результате огня украинского снайпера погиб сотрудник Народной милиции ЛНР.

"По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки количество огневых провокаций со стороны противника резко увеличилось", - сообщил Филипоненко.

Он уточнил, что такие действия украинских силовиков свидетельствуют о нежелании Киева "идти по пути мирного урегулирования конфликта и выполнять достигнутые договоренности".
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
14:52
Киев сорвал совещание политической подгруппы по Донбассу, заявили в ЛНР
С 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
14:10
Столтенберг заявил, что НАТО стоит на стороне Украины по Донбассу
 
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