https://ria.ru/20210413/proizvodstvo-1728079810.html
Липецкая область увеличила объем производства тепличных овощей
Липецкая область увеличила объем производства тепличных овощей
В Липецкой области с начала текущего года собрала около 50 тысяч тонн огурцов и помидоров в теплицах региона, что почти на 12 тысяч тонн больше, чем за... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T14:33
2021-04-13T14:33
2021-04-13T14:33
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
экономика
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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. В Липецкой области с начала текущего года собрала около 50 тысяч тонн огурцов и помидоров в теплицах региона, что почти на 12 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что общий объем выращенной продукции в 2020 году составил 146,4 тысячи тонн овощей закрытого грунта, позволив региону занять лидирующее место в стране по этому показателю. В пятерку регионов-лидеров также входят Московская и Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края.Основной ассортимент тепличных хозяйств - огурцы и помидоры. Однако в этом году один из агрокомплексов начал выращивать салат. Уже произведены 128 тонн. Всего с 3,5 гектара планируют получать более 2 тысяч тонн салата в год.По словам главы региона, перед аграрным сектором экономики региона стоят задачи по росту урожая овощей и повышению конкурентоспособности. "К тому же эта отрасль дает новые рабочие места и стабильную заработную плату жителям Липецкой области", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20210413/sotrudnichestvo-1728074262.html
липецкая область
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игорь артамонов, липецкая область, экономика