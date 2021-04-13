https://ria.ru/20210413/priyut-1728117176.html

В Москве завершилось расследование убийства главы приюта для животных

В Москве завершилось расследование убийства главы приюта для животных

В Москве завершили расследование убийства главы приюта для животных в минувшем октябре: обвиняемый признался в преступлении и объяснил, что пошел на него из... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:23

2021-04-13T17:23

2021-04-13T17:23

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Москве завершили расследование убийства главы приюта для животных в минувшем октябре: обвиняемый признался в преступлении и объяснил, что пошел на него из мести за увольнение, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.По данным СК, днем 1 октября прошлого года обвиняемый в приюте для безнадзорных животных на 2-й Вольской улице из-за "личных неприязненных отношений" убил руководителя приюта ударом в шею, после чего скрылся. Потерпевший скончался на месте.Вскоре подозреваемый был задержан, при нем нашли нож со следами крови. Согласно выводам экспертиз, именно он стал орудием преступления. Сейчас материалы следствия направлены на утверждение в прокуратуру, а оттуда должны будут уйти в суд на рассмотрение.

https://ria.ru/20210405/priyut-1604232557.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия