https://ria.ru/20210413/praymeriz-1728061301.html

В Кремле рассказали об участии губернаторов в праймериз

В Кремле рассказали об участии губернаторов в праймериз

В Кремле заверяют, что решение участвовать в праймериз российские губернаторы принимают исключительно сами, никто им таких рекомендаций не дает, заявил... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:18

2021-04-13T13:18

2021-04-13T13:18

россия

госдума рф

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Кремле заверяют, что решение участвовать в праймериз российские губернаторы принимают исключительно сами, никто им таких рекомендаций не дает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Губернаторы абсолютно в этом плане самостоятельны, здесь не нужно считать, что каждое действие связано с какой-то "указиловкой" из Кремля", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, вольны ли губернаторы сами решать, принимать ли участие в праймериз или есть какие-то рекомендации из Администрации президента.Выборы депутатов Госдумы запланированы в России на 2021 год. Единый день голосования состоится 19 сентября.

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, дмитрий песков, политика