https://ria.ru/20210413/praymeriz-1728061301.html
В Кремле рассказали об участии губернаторов в праймериз
В Кремле рассказали об участии губернаторов в праймериз
В Кремле заверяют, что решение участвовать в праймериз российские губернаторы принимают исключительно сами, никто им таких рекомендаций не дает, заявил... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:18
2021-04-13T13:18
2021-04-13T13:18
россия
госдума рф
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Кремле заверяют, что решение участвовать в праймериз российские губернаторы принимают исключительно сами, никто им таких рекомендаций не дает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Губернаторы абсолютно в этом плане самостоятельны, здесь не нужно считать, что каждое действие связано с какой-то "указиловкой" из Кремля", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, вольны ли губернаторы сами решать, принимать ли участие в праймериз или есть какие-то рекомендации из Администрации президента.Выборы депутатов Госдумы запланированы в России на 2021 год. Единый день голосования состоится 19 сентября.
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