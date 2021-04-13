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Пожароопасный сезон объявлен в Липецкой области
Пожароопасный сезон объявлен в Липецкой области
Пожароопасный сезон объявлен в Липецкой области с 12 апреля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:51
2021-04-13T12:51
2021-04-13T12:51
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Пожароопасный сезон объявлен в Липецкой области с 12 апреля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, в целях своевременного обнаружения лесных пожаров обеспечена бесперебойная работа системы видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой с помощью 20 видеокамер, организованы дежурства бригад Лесопожарного центра, а также контроль ведётся на пожарно-наблюдательных вышках и пунктах диспетчерского управления лесничеств, налажено патрулирование лесных массивов.Артамонов отметил, что в связи с началом пожароопасного сезона запрещено разводить костры, бросать горящие спички, непогашенные окурки, стекло и стеклянную тару и оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы в лесах области. При обнаружении лесного пожара необходимо сообщить информацию по бесплатному номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.
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игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости.
Пожароопасный сезон объявлен в Липецкой области
с 12 апреля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов
.
По его словам, в целях своевременного обнаружения лесных пожаров обеспечена бесперебойная работа системы видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой с помощью 20 видеокамер, организованы дежурства бригад Лесопожарного центра, а также контроль ведётся на пожарно-наблюдательных вышках и пунктах диспетчерского управления лесничеств, налажено патрулирование лесных массивов.
Артамонов отметил, что в связи с началом пожароопасного сезона запрещено разводить костры, бросать горящие спички, непогашенные окурки, стекло и стеклянную тару и оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы в лесах области. При обнаружении лесного пожара необходимо сообщить информацию по бесплатному номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.
"Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов – общая задача органов власти и граждан", – подчеркнул Артамонов.