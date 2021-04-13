https://ria.ru/20210413/pozhary-1728054237.html

Пожароопасный сезон объявлен в Липецкой области

Пожароопасный сезон объявлен в Липецкой области

Пожароопасный сезон объявлен в Липецкой области с 12 апреля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:51

2021-04-13T12:51

2021-04-13T12:51

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Пожароопасный сезон объявлен в Липецкой области с 12 апреля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, в целях своевременного обнаружения лесных пожаров обеспечена бесперебойная работа системы видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой с помощью 20 видеокамер, организованы дежурства бригад Лесопожарного центра, а также контроль ведётся на пожарно-наблюдательных вышках и пунктах диспетчерского управления лесничеств, налажено патрулирование лесных массивов.Артамонов отметил, что в связи с началом пожароопасного сезона запрещено разводить костры, бросать горящие спички, непогашенные окурки, стекло и стеклянную тару и оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы в лесах области. При обнаружении лесного пожара необходимо сообщить информацию по бесплатному номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

https://ria.ru/20210412/ucheniya-1727901559.html

липецкая область

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2021

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игорь артамонов, липецкая область