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Двое пожарных получили условные сроки за гибель коллег в 2016 году
Двое пожарных получили условные сроки за гибель коллег в 2016 году
Преображенский суд Москвы приговорил к условным срокам двух фигурантов дела о гибели восьми пожарных в 2016 году в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:22
2021-04-13T16:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир пучков
происшествия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Преображенский суд Москвы приговорил к условным срокам двух фигурантов дела о гибели восьми пожарных в 2016 году в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.Суд признал виновными в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, экс-начальника управления пожарно-спасательных сил ГУМЧС по Москве Дмитрия Ширлина и бывшего старшего помощника начальника дежурной смены службы пожаротушения ФПС ЦУКС столичного главка МЧС Сергея Барсукова."Приговором суда назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы для Ширлина и 4 лет - для Барсукова, наказание считать условным", - сказала собеседница агентства.Им установлен испытательный срок: Ширлину на 6 лет, Барсукову на 5 лет. Кроме того, обоим запрещено в течение трёх лет занимать должности, связанные с обеспечением деятельности государственной противопожарной службы.Закутняя добавила, что удовлетворены три иска потерпевших, по каждому суд постановил выплатить миллион рублей.Адвокат потерпевших Андрей Мишонов заявил РИА Новости, что его клиенты рассчитывали на более строгое наказание, связанное с реальным лишением свободы, и намерены обжаловать приговор.Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил суд приговорить Ширлина к 6 годам колонии общего режима, Барсукова – к 5 годам."В МЧС России считают, что действия Ширлина и Барсукова соответствовали ситуации, сложившейся на пожаре и требованиям, действовавших на тот момент законодательных и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Пожар на Амурской улице потушили лишь спустя 14 часов. Погибли восемь пожарных, которые одними из первых прибыли на место ЧП, провели разведку и спасли из горящего склада более 100 работников. Затем они работали на самом опасном участке - на кровле склада, устанавливая водяную завесу для охлаждения газовых баллонов и компрессоров, которые в любой момент могли взорваться. Из-за интенсивного горения и высокой температуры произошла деформация конструкций, кровля рухнула вместе с пожарными."Гибель пожарных стала тяжелой утратой для всего пожарного сообщества России. Родственникам погибших героев оказана всесторонняя помощь и поддержка", - добавили в МЧС.Пожар на Амурской улице произошел в 2016 году, его потушили лишь спустя 14 часов. Погибли восемь пожарных, которые одними из первых прибыли на место ЧП, провели разведку и спасли из горящего склада более 100 работников.Затем они работали на самом опасном участке - на кровле склада, устанавливая водяную завесу для охлаждения газовых баллонов и компрессоров, которые в любой момент могли взорваться. Из-за интенсивного горения и высокой температуры произошла деформация конструкций, кровля рухнула вместе с пожарными.В МЧС подчеркивали, что пожарные смогли предотвратить не только взрывы газовых баллонов, но и утечку около 70 килограммов аммиака. По представлению занимавшего тогда пост главы министерства Владимира Пучкова все они посмертно представлены к государственным наградам - орденам Мужества.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир пучков, происшествия

Двое пожарных получили условные сроки за гибель коллег в 2016 году

16:22 13.04.2021 (обновлено: 16:33 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Преображенский суд Москвы приговорил к условным срокам двух фигурантов дела о гибели восьми пожарных в 2016 году в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.
Суд признал виновными в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, экс-начальника управления пожарно-спасательных сил ГУМЧС по Москве Дмитрия Ширлина и бывшего старшего помощника начальника дежурной смены службы пожаротушения ФПС ЦУКС столичного главка МЧС Сергея Барсукова.
"Приговором суда назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы для Ширлина и 4 лет - для Барсукова, наказание считать условным", - сказала собеседница агентства.
Им установлен испытательный срок: Ширлину на 6 лет, Барсукову на 5 лет. Кроме того, обоим запрещено в течение трёх лет занимать должности, связанные с обеспечением деятельности государственной противопожарной службы.
Закутняя добавила, что удовлетворены три иска потерпевших, по каждому суд постановил выплатить миллион рублей.
Кадры с места пожара Невской мануфактуры - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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Адвокат потерпевших Андрей Мишонов заявил РИА Новости, что его клиенты рассчитывали на более строгое наказание, связанное с реальным лишением свободы, и намерены обжаловать приговор.
Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил суд приговорить Ширлина к 6 годам колонии общего режима, Барсукова – к 5 годам.
"В МЧС России считают, что действия Ширлина и Барсукова соответствовали ситуации, сложившейся на пожаре и требованиям, действовавших на тот момент законодательных и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Пожар на Амурской улице потушили лишь спустя 14 часов. Погибли восемь пожарных, которые одними из первых прибыли на место ЧП, провели разведку и спасли из горящего склада более 100 работников. Затем они работали на самом опасном участке - на кровле склада, устанавливая водяную завесу для охлаждения газовых баллонов и компрессоров, которые в любой момент могли взорваться. Из-за интенсивного горения и высокой температуры произошла деформация конструкций, кровля рухнула вместе с пожарными.
"Гибель пожарных стала тяжелой утратой для всего пожарного сообщества России. Родственникам погибших героев оказана всесторонняя помощь и поддержка", - добавили в МЧС.
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 16:27
В Свердловской области погиб пожарный
Пожар на Амурской улице произошел в 2016 году, его потушили лишь спустя 14 часов. Погибли восемь пожарных, которые одними из первых прибыли на место ЧП, провели разведку и спасли из горящего склада более 100 работников.
Затем они работали на самом опасном участке - на кровле склада, устанавливая водяную завесу для охлаждения газовых баллонов и компрессоров, которые в любой момент могли взорваться. Из-за интенсивного горения и высокой температуры произошла деформация конструкций, кровля рухнула вместе с пожарными.
В МЧС подчеркивали, что пожарные смогли предотвратить не только взрывы газовых баллонов, но и утечку около 70 килограммов аммиака. По представлению занимавшего тогда пост главы министерства Владимира Пучкова все они посмертно представлены к государственным наградам - орденам Мужества.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПучковПроисшествия
 
 
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