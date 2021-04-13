https://ria.ru/20210413/pozhar-1728007081.html

На здании сгоревшей больницы в Благовещенске начали разбирать кровлю

На здании сгоревшей больницы в Благовещенске начали разбирать кровлю

Разбор кровли начался на здании кардиохирургического центра Благовещенска, где 2 апреля произошел пожар, губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что будет... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T07:36

2021-04-13T07:36

2021-04-13T07:36

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апр – РИА Новости. Разбор кровли начался на здании кардиохирургического центра Благовещенска, где 2 апреля произошел пожар, губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы восстановить дореволюционное здание, которое является объектом культурного наследия, сообщает правительство региона.Уточняется, что параллельно специалисты организации "Амургражданпроект" начали разработку проекта временной кровли для консервации здания на то время, пока будет разрабатываться проект реставрации исторического здания. Готовится также техническая документация для объявления конкурса на разработку проекта реставрации, а также на восстановление кровли и ремонт всего кардиохирургического центра."Стоимость первоочередных работ по консервации специалисты оценивают около 5 миллионов рублей. Точная сумма станет известна после изготовления проекта временной кровли. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы восстановить объект культурного наследия. Управлению МЧС дано поручение проверить все аналогичные объекты здравоохранения, взять на контроль состояние проводки", - сказал Орлов, чьи слова приводятся в сообщении.Как сообщил начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона Виталий Ребизант, противоаварийные работы и устройство кровли закончат в мае, проектирование, ориентировочно, завершится в конце года."В 2022 году начнутся ремонт и реставрационные работы, а полностью в эксплуатацию здание будет введено не ранее конца 2022 года", - сообщил Ребизант.Оценка ущерба после пожара еще ведется, предварительно, полностью сгорела кровля, повреждены системы вентиляции и кондиционирования. Специалисты в ближайшее время обследуют чердачное перекрытие здания, при необходимости проведут его локальный ремонт и усиление.Второго апреля днем в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Во время тушения здания, несмотря на ЧП, восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно, губернатор Василий Орлов вручил благодарственные письма медикам и пожарным. Здание кардиохирургического центра построено в 1908 году и является объектом культурного наследия регионального значения, здесь находился молитвенный дом молокан.

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/blagoveschensk-1727660677.html

https://ria.ru/20210405/blagoveschensk-1604229480.html

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), благовещенск, происшествия