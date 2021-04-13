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При пожаре в Забайкалье погибли три человека
При пожаре в Забайкалье погибли три человека
Три человека, в том числе двухлетний ребенок погибли при пожаре в поселке Новокручининский Читинского района Забайкальского края, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T07:22
2021-04-13T07:22
2021-04-13T07:22
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. Три человека, в том числе двухлетний ребенок погибли при пожаре в поселке Новокручининский Читинского района Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК.В ведомстве пояснили, что в данный момент следователи изымают предметы, следы и образцы веществ, могущие иметь значение для расследования. Кроме того, назначен ряд экспертиз – для выяснения причин смерти и причины возгорания. В данный момент одна из основных причин - несчастный случай, хотя рассматривается версия и неисправности электропроводки.
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следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, происшествия