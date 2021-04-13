https://ria.ru/20210413/pozhar-1728006199.html

При пожаре в Забайкалье погибли три человека

При пожаре в Забайкалье погибли три человека

Три человека, в том числе двухлетний ребенок погибли при пожаре в поселке Новокручининский Читинского района Забайкальского края, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T07:22

2021-04-13T07:22

2021-04-13T07:22

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. Три человека, в том числе двухлетний ребенок погибли при пожаре в поселке Новокручининский Читинского района Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК.В ведомстве пояснили, что в данный момент следователи изымают предметы, следы и образцы веществ, могущие иметь значение для расследования. Кроме того, назначен ряд экспертиз – для выяснения причин смерти и причины возгорания. В данный момент одна из основных причин - несчастный случай, хотя рассматривается версия и неисправности электропроводки.

https://ria.ru/20210413/pozhar-1727998472.html

забайкальский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, происшествия