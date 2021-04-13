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При пожаре в Забайкалье погибли три человека
При пожаре в Забайкалье погибли три человека
Три человека, в том числе двухлетний ребенок погибли при пожаре в поселке Новокручининский Читинского района Забайкальского края, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T07:22
2021-04-13T07:22
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. Три человека, в том числе двухлетний ребенок погибли при пожаре в поселке Новокручининский Читинского района Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК.В ведомстве пояснили, что в данный момент следователи изымают предметы, следы и образцы веществ, могущие иметь значение для расследования. Кроме того, назначен ряд экспертиз – для выяснения причин смерти и причины возгорания. В данный момент одна из основных причин - несчастный случай, хотя рассматривается версия и неисправности электропроводки.
https://ria.ru/20210413/pozhar-1727998472.html
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следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, происшествия

При пожаре в Забайкалье погибли три человека

07:22 13.04.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. Три человека, в том числе двухлетний ребенок погибли при пожаре в поселке Новокручининский Читинского района Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"Тринадцатого апреля 2021 года около 5 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре жилого дома в поселке Новокручининский Читинского района, при тушении которого обнаружены тела трех человек. По данному факту <…> проводится доследственная проверка… Установлены личности погибших, это 22-летняя девушка, двухлетняя дочь, а также отец девушки 1969 года рождения", - говорится в сообщении.
Пожар на фабрике Невская мануфактура - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили
В ведомстве пояснили, что в данный момент следователи изымают предметы, следы и образцы веществ, могущие иметь значение для расследования. Кроме того, назначен ряд экспертиз – для выяснения причин смерти и причины возгорания. В данный момент одна из основных причин - несчастный случай, хотя рассматривается версия и неисправности электропроводки.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Забайкальский крайПроисшествия
 
 
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