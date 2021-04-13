https://ria.ru/20210413/poklonskaya-1728020054.html
Поклонская рассказала о самочувствии
Поклонская рассказала о самочувствии
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская сообщила, что чувствует себя хорошо, она "в строю". РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:57
2021-04-13T09:57
2021-04-13T11:43
наталья поклонская
госдума рф
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская сообщила, что чувствует себя хорошо, она "в строю".Ранее в своем профиле в социальной сети Instagram Поклонская опубликовала фотографию, на которой она проходит медицинскую процедуру.
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наталья поклонская, госдума рф, общество