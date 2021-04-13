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Поклонская рассказала о самочувствии
Поклонская рассказала о самочувствии
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская сообщила, что чувствует себя хорошо, она "в строю". РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:57
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наталья поклонская
госдума рф
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская сообщила, что чувствует себя хорошо, она "в строю".Ранее в своем профиле в социальной сети Instagram Поклонская опубликовала фотографию, на которой она проходит медицинскую процедуру.
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наталья поклонская, госдума рф, общество

Поклонская рассказала о самочувствии

09:57 13.04.2021 (обновлено: 11:43 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Наталья Поклонская во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская сообщила, что чувствует себя хорошо, она "в строю".
Ранее в своем профиле в социальной сети Instagram Поклонская опубликовала фотографию, на которой она проходит медицинскую процедуру.
"Иногда (обычно весной) мы можем поболеть, но недолго. Берегите себя и будьте здоровы... Что касается меня, то я в строю. И уже читаю материалы проверок по моим запросам", - написала депутат в своем следующем посте в соцсети, поблагодарив подписчиков за добрые пожелания.
 
Наталья ПоклонскаяГосдума РФОбщество
 
 
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