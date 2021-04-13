Поклонская рассказала о самочувствии

"Иногда (обычно весной) мы можем поболеть, но недолго. Берегите себя и будьте здоровы... Что касается меня, то я в строю. И уже читаю материалы проверок по моим запросам", - написала депутат в своем следующем посте в соцсети, поблагодарив подписчиков за добрые пожелания.