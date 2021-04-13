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Инженерная подготовка к благоустройству "Парка Яуза" началась в Москве
Инженерная подготовка к благоустройству "Парка Яуза" началась в Москве
Работы по инженерной подготовке к благоустройству двух участков будущего "Парка Яуза" стартовали на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T07:29
2021-04-13T07:29
2021-04-13T17:01
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
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общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Работы по инженерной подготовке к благоустройству двух участков будущего "Парка Яуза" стартовали на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В этом году планируем благоустроить два пойменных участка Чермянки - главного притока Яузы в черте города, площадь работ составит порядка 50 гектаров. В настоящее время начата инженерная подготовка территории, которая включает в себя топографическую съемку, вертикальную планировку, разработку траншей для коммуникаций", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что все эти работы необходимо провести до начала обустройства дорожно-тропиночной сети, спортивных и детских сооружений, павильонов и других инфраструктурных объектов парка.По его словам, на двух участках будущего парка поставят в общей сложности более 800 опор освещения, 125 камер видеонаблюдения и 82 оповещателя о ЧС.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что главная задача - создать единое пространство с уютными и комфортными зонами отдыха для всех категорий граждан. "Проект "Парк Яуза" был разработан с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. В результате его реализации вдоль Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе", - заключил Бирюков.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Работы по инженерной подготовке к благоустройству двух участков будущего "Парка Яуза" стартовали на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"В этом году планируем благоустроить два пойменных участка Чермянки - главного притока Яузы в черте города, площадь работ составит порядка 50 гектаров. В настоящее время начата инженерная подготовка территории, которая включает в себя топографическую съемку, вертикальную планировку, разработку траншей для коммуникаций", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что все эти работы необходимо провести до начала обустройства дорожно-тропиночной сети, спортивных и детских сооружений, павильонов и других инфраструктурных объектов парка.
"В рамках работ запланировано строительство двух трансформаторных подстанций, будут проложены свыше 60 километров сетей наружного освещения, электроснабжения и архитектурно-художественной подсветки, более 10 километра кабеля для устройства системы оповещения о ЧС и видеонаблюдения. Установим более 5,6 тысячи свай для основания экотропы, обустроим свыше 3 километров ливневых стоков", - рассказал Бирюков.
По его словам, на двух участках будущего парка поставят в общей сложности более 800 опор освещения, 125 камер видеонаблюдения и 82 оповещателя о ЧС.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что главная задача - создать единое пространство с уютными и комфортными зонами отдыха для всех категорий граждан. "Проект "Парк Яуза" был разработан с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. В результате его реализации вдоль Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе", - заключил Бирюков.