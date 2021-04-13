https://ria.ru/20210413/podgotovka-1728113139.html

Инженерная подготовка к благоустройству "Парка Яуза" началась в Москве

Инженерная подготовка к благоустройству "Парка Яуза" началась в Москве

Работы по инженерной подготовке к благоустройству двух участков будущего "Парка Яуза" стартовали на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T07:29

2021-04-13T07:29

2021-04-13T17:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155479/07/1554790716_0:287:2621:1761_1920x0_80_0_0_1457010b22ca2d41f5d86732208cf07a.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Работы по инженерной подготовке к благоустройству двух участков будущего "Парка Яуза" стартовали на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В этом году планируем благоустроить два пойменных участка Чермянки - главного притока Яузы в черте города, площадь работ составит порядка 50 гектаров. В настоящее время начата инженерная подготовка территории, которая включает в себя топографическую съемку, вертикальную планировку, разработку траншей для коммуникаций", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что все эти работы необходимо провести до начала обустройства дорожно-тропиночной сети, спортивных и детских сооружений, павильонов и других инфраструктурных объектов парка.По его словам, на двух участках будущего парка поставят в общей сложности более 800 опор освещения, 125 камер видеонаблюдения и 82 оповещателя о ЧС.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что главная задача - создать единое пространство с уютными и комфортными зонами отдыха для всех категорий граждан. "Проект "Парк Яуза" был разработан с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. В результате его реализации вдоль Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе", - заключил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20210322/park-1602258309.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество