https://ria.ru/20210413/podezd-1728115712.html

В Чебоксарах нашли тела троих мужчин в подъезде

В Чебоксарах нашли тела троих мужчин в подъезде

Трех мертвых мужчин обнаружили в подъезде жилого дома в Чебоксарах - предположительно, они отравились наркотиками, сообщает во вторник управление СК РФ по... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:16

2021-04-13T17:16

2021-04-13T17:16

россия

следственный комитет россии (ск рф)

чебоксары

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр — РИА Новости. Трех мертвых мужчин обнаружили в подъезде жилого дома в Чебоксарах - предположительно, они отравились наркотиками, сообщает во вторник управление СК РФ по Чувашии.Трех мужчин, которым было от 30 до 32 лет, обнаружили мертвыми сегодня утром между первым и вторым этажами многоквартирного жилого дома.Назначены необходимые судебные экспертизы, начата доследственная проверка, по итогам которой будет определено, есть ли в случившемся состав преступления.Параллельно правоохранительные органы уже пытаются вычислить, откуда именно мужчины взяли наркотик.

https://ria.ru/20210413/narkotik-1727947588.html

россия

чебоксары

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), чебоксары, происшествия