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В Чебоксарах нашли тела троих мужчин в подъезде
В Чебоксарах нашли тела троих мужчин в подъезде
Трех мертвых мужчин обнаружили в подъезде жилого дома в Чебоксарах - предположительно, они отравились наркотиками, сообщает во вторник управление СК РФ по... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:16
2021-04-13T17:16
2021-04-13T17:16
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чебоксары
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр — РИА Новости. Трех мертвых мужчин обнаружили в подъезде жилого дома в Чебоксарах - предположительно, они отравились наркотиками, сообщает во вторник управление СК РФ по Чувашии.Трех мужчин, которым было от 30 до 32 лет, обнаружили мертвыми сегодня утром между первым и вторым этажами многоквартирного жилого дома.Назначены необходимые судебные экспертизы, начата доследственная проверка, по итогам которой будет определено, есть ли в случившемся состав преступления.Параллельно правоохранительные органы уже пытаются вычислить, откуда именно мужчины взяли наркотик.
https://ria.ru/20210413/narkotik-1727947588.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), чебоксары, происшествия