https://ria.ru/20210413/pobeda-1728132766.html

"Победа" готовит график вывозных рейсов из Турции

"Победа" готовит график вывозных рейсов из Турции

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") готовит график рейсов для вывоза всех своих пассажиров из Турции в РФ, сейчас их в стране около 7 тысяч;... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T18:24

2021-04-13T18:24

2021-04-13T18:57

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") готовит график рейсов для вывоза всех своих пассажиров из Турции в РФ, сейчас их в стране около 7 тысяч; пассажирам отменённых рейсов уже автоматически оформлен полный возврат денежных средств, говорится в релизе компании.Оперштаб в понедельник принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня."Лоукостер "Победа"... в связи с введёнными правительством РФ ограничениями на авиасообщение между Россией и Турцией скорректировал программу полётов на период с 15 апреля по 1 июня 2021 года. Изменения коснулись регулярных рейсов в Анталию и Газипашу из Москвы, а также в Стамбул из Екатеринбурга, Казани, Москвы, Минеральных Вод и Уфы. Все регулярные рейсы "Победы" из России в Турцию на период с 15 апреля по 1 июня отменены. Клиентам отменённых рейсов из российских городов в Турцию и обратно уже автоматически оформлен полный возврат денежных средств", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что срок зачисления средств зависит от условий банка эмитента и обычно занимает до семи дней."Однако около 7000 клиентов "Победы" успели улететь на отдых и сейчас находятся на территории Турции. Мы всех своих клиентов вернём домой, пусть даже путём огромных расходов для нашей компании. Сейчас готовим график вывозных рейсов", - приводятся в сообщении слова гендиректора авиакомпании "Победа" Андрея Калмыкова.Все рейсы между Россией и Турцией с 1 июня 2021 года планируется выполнить по расписанию. Подробная информация о возможных ограничениях и изменениях публикуется на официальном сайте компании.

https://ria.ru/20210412/bilety-1727974796.html

https://ria.ru/20210413/turoperatory-dopuskayut-rost-tsen-v-otelyakh-v-rossii-posle-zakrytiya-turtsii-1728091848.html

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