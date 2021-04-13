https://ria.ru/20210413/pervoklassnik-1728156546.html

В ХМАО рассказали о состоянии первоклассника, упавшего в лужу с кипятком

В ХМАО рассказали о состоянии первоклассника, упавшего в лужу с кипятком

Состояние первоклассника из Нижневартовска (ХМАО), который провалился в лужу с кипятком из-за аварии на сетях, оценивается как средней степени тяжести, заявила... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T21:08

2021-04-13T21:08

2021-04-13T21:08

нижневартовск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 апр - РИА Новости. Состояние первоклассника из Нижневартовска (ХМАО), который провалился в лужу с кипятком из-за аварии на сетях, оценивается как средней степени тяжести, заявила заведующая детским хирургическим отделением Нижневартовской окружной клинической детской больницы Ирина Назарова.Утром в понедельник предприятие "Горэлектросеть" сообщило, что учащийся первого класса в Нижневартовске провалился в лужу с кипятком, которая возникла из-за аварии на сетях горячего водоснабжения, ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как полагает следствие, из-за ненадлежащего содержания и несвоевременного ремонта подземного трубопровода горячего водоснабжения ребенок провалился в грунт, размытый горячей водой после прорыва трубы.По словам врача, ожоги у ребенка поверхностные, они не потребуют оперативного вмешательства. "Думаем, что консервативными мероприятиями нам удастся справиться за две-три недели", - добавила Назарова.Мать мальчика Виктория со своей стороны добавила, что ребенка спас рюкзак, который висел на нем и не позволил уйти глубже в лужу с кипятком.Ранее сообщалось, что руководство предприятия "Горэлектросеть" связалось с матерью мальчика, заверив, что в случае необходимости окажет "всемерное содействие в лечении и восстановлении здоровья ребенка".

https://ria.ru/20210406/napadenie-1727109260.html

https://ria.ru/20210331/rebenok-1603621087.html

нижневартовск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижневартовск, происшествия