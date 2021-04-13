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В ХМАО рассказали о состоянии первоклассника, упавшего в лужу с кипятком
В ХМАО рассказали о состоянии первоклассника, упавшего в лужу с кипятком
Состояние первоклассника из Нижневартовска (ХМАО), который провалился в лужу с кипятком из-за аварии на сетях, оценивается как средней степени тяжести, заявила... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T21:08
2021-04-13T21:08
2021-04-13T21:08
нижневартовск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 апр - РИА Новости. Состояние первоклассника из Нижневартовска (ХМАО), который провалился в лужу с кипятком из-за аварии на сетях, оценивается как средней степени тяжести, заявила заведующая детским хирургическим отделением Нижневартовской окружной клинической детской больницы Ирина Назарова.Утром в понедельник предприятие "Горэлектросеть" сообщило, что учащийся первого класса в Нижневартовске провалился в лужу с кипятком, которая возникла из-за аварии на сетях горячего водоснабжения, ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как полагает следствие, из-за ненадлежащего содержания и несвоевременного ремонта подземного трубопровода горячего водоснабжения ребенок провалился в грунт, размытый горячей водой после прорыва трубы.По словам врача, ожоги у ребенка поверхностные, они не потребуют оперативного вмешательства. "Думаем, что консервативными мероприятиями нам удастся справиться за две-три недели", - добавила Назарова.Мать мальчика Виктория со своей стороны добавила, что ребенка спас рюкзак, который висел на нем и не позволил уйти глубже в лужу с кипятком.Ранее сообщалось, что руководство предприятия "Горэлектросеть" связалось с матерью мальчика, заверив, что в случае необходимости окажет "всемерное содействие в лечении и восстановлении здоровья ребенка".
https://ria.ru/20210406/napadenie-1727109260.html
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нижневартовск, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 апр - РИА Новости. Состояние первоклассника из Нижневартовска (ХМАО), который провалился в лужу с кипятком из-за аварии на сетях, оценивается как средней степени тяжести, заявила заведующая детским хирургическим отделением Нижневартовской окружной клинической детской больницы Ирина Назарова.
Утром в понедельник предприятие "Горэлектросеть" сообщило, что учащийся первого класса в Нижневартовске
провалился в лужу с кипятком, которая возникла из-за аварии на сетях горячего водоснабжения, ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как полагает следствие, из-за ненадлежащего содержания и несвоевременного ремонта подземного трубопровода горячего водоснабжения ребенок провалился в грунт, размытый горячей водой после прорыва трубы.
"Он провел в реанимации сутки. Был выведен из ожогового шока. В настоящее время мы его перевели в отделение, он там с мамой в палате. Состояние стабильное, средней степени тяжести. Надеемся, что лечение не будет слишком затяжным для ребенка", - приводятся слова Назаровой на странице главы Нижневартовска Василия Тихонова в Instagram.
По словам врача, ожоги у ребенка поверхностные, они не потребуют оперативного вмешательства. "Думаем, что консервативными мероприятиями нам удастся справиться за две-три недели", - добавила Назарова.
Мать мальчика Виктория со своей стороны добавила, что ребенка спас рюкзак, который висел на нем и не позволил уйти глубже в лужу с кипятком.
Ранее сообщалось, что руководство предприятия "Горэлектросеть" связалось с матерью мальчика, заверив, что в случае необходимости окажет "всемерное содействие в лечении и восстановлении здоровья ребенка".