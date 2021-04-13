Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/pervoklassnik-1728156546.html
В ХМАО рассказали о состоянии первоклассника, упавшего в лужу с кипятком
В ХМАО рассказали о состоянии первоклассника, упавшего в лужу с кипятком
Состояние первоклассника из Нижневартовска (ХМАО), который провалился в лужу с кипятком из-за аварии на сетях, оценивается как средней степени тяжести, заявила... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T21:08
2021-04-13T21:08
нижневартовск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 апр - РИА Новости. Состояние первоклассника из Нижневартовска (ХМАО), который провалился в лужу с кипятком из-за аварии на сетях, оценивается как средней степени тяжести, заявила заведующая детским хирургическим отделением Нижневартовской окружной клинической детской больницы Ирина Назарова.Утром в понедельник предприятие "Горэлектросеть" сообщило, что учащийся первого класса в Нижневартовске провалился в лужу с кипятком, которая возникла из-за аварии на сетях горячего водоснабжения, ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как полагает следствие, из-за ненадлежащего содержания и несвоевременного ремонта подземного трубопровода горячего водоснабжения ребенок провалился в грунт, размытый горячей водой после прорыва трубы.По словам врача, ожоги у ребенка поверхностные, они не потребуют оперативного вмешательства. "Думаем, что консервативными мероприятиями нам удастся справиться за две-три недели", - добавила Назарова.Мать мальчика Виктория со своей стороны добавила, что ребенка спас рюкзак, который висел на нем и не позволил уйти глубже в лужу с кипятком.Ранее сообщалось, что руководство предприятия "Горэлектросеть" связалось с матерью мальчика, заверив, что в случае необходимости окажет "всемерное содействие в лечении и восстановлении здоровья ребенка".
https://ria.ru/20210406/napadenie-1727109260.html
https://ria.ru/20210331/rebenok-1603621087.html
нижневартовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нижневартовск, происшествия

В ХМАО рассказали о состоянии первоклассника, упавшего в лужу с кипятком

21:08 13.04.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 апр - РИА Новости. Состояние первоклассника из Нижневартовска (ХМАО), который провалился в лужу с кипятком из-за аварии на сетях, оценивается как средней степени тяжести, заявила заведующая детским хирургическим отделением Нижневартовской окружной клинической детской больницы Ирина Назарова.
Утром в понедельник предприятие "Горэлектросеть" сообщило, что учащийся первого класса в Нижневартовске провалился в лужу с кипятком, которая возникла из-за аварии на сетях горячего водоснабжения, ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как полагает следствие, из-за ненадлежащего содержания и несвоевременного ремонта подземного трубопровода горячего водоснабжения ребенок провалился в грунт, размытый горячей водой после прорыва трубы.

"Он провел в реанимации сутки. Был выведен из ожогового шока. В настоящее время мы его перевели в отделение, он там с мамой в палате. Состояние стабильное, средней степени тяжести. Надеемся, что лечение не будет слишком затяжным для ребенка", - приводятся слова Назаровой на странице главы Нижневартовска Василия Тихонова в Instagram.

Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 22:38
Прокуратура проверила инцидент с нападением на школьника с ножом в Пензе
По словам врача, ожоги у ребенка поверхностные, они не потребуют оперативного вмешательства. "Думаем, что консервативными мероприятиями нам удастся справиться за две-три недели", - добавила Назарова.
Мать мальчика Виктория со своей стороны добавила, что ребенка спас рюкзак, который висел на нем и не позволил уйти глубже в лужу с кипятком.
Ранее сообщалось, что руководство предприятия "Горэлектросеть" связалось с матерью мальчика, заверив, что в случае необходимости окажет "всемерное содействие в лечении и восстановлении здоровья ребенка".
Капельницы - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 13:56
В Приамурье ребенок получил ожоги из-за кварцевания в палате больницы
 
НижневартовскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
Лента новостейМолния