Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/otstavka-1728060165.html
Врио главы Северной Осетии отправил правительство в отставку
Врио главы Северной Осетии отправил правительство в отставку
Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло отправил правительство республики в отставку, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:12
2021-04-13T13:15
россия
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727552189_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_82346a0b96928e181012a02ab9bc7acd.jpg
ПЯТИГОРСК, 13 апр - РИА Новости. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло отправил правительство республики в отставку, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Отмечается, что врио главы Северной Осетии поручил членам кабинета министров исполнять свои полномочия до формирования нового состава правительства. Все руководители органов исполнительной власти республики продолжают работать с приставкой "врио".Президент России Владимир Путин 9 апреля провел встречу с полпредом президента России в Сибирском федеральном округе Меняйло, на которой предложил ему стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Меняйло предложение принял. Позднее Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии, назначил Меняйло на соответствующую должность, сняв его с поста полпреда.В понедельник полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка представил Меняйло властям Северной Осетии.
https://ria.ru/20210331/gosapparat-1603546523.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727552189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_047142c3b5eb65d31f5a62ccecc975cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей меняйло, республика северная осетия - алания, политика

Врио главы Северной Осетии отправил правительство в отставку

13:12 13.04.2021 (обновлено: 13:15 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло
Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 13 апр - РИА Новости. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло отправил правительство республики в отставку, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Правительство РСО-Алания отправлено в отставку. Указ об этом подписал временно исполняющий обязанности главы республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло", - говорится в сообщении пресс-службы в Instagram.
Отмечается, что врио главы Северной Осетии поручил членам кабинета министров исполнять свои полномочия до формирования нового состава правительства. Все руководители органов исполнительной власти республики продолжают работать с приставкой "врио".
Президент России Владимир Путин 9 апреля провел встречу с полпредом президента России в Сибирском федеральном округе Меняйло, на которой предложил ему стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Меняйло предложение принял. Позднее Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии, назначил Меняйло на соответствующую должность, сняв его с поста полпреда.
В понедельник полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка представил Меняйло властям Северной Осетии.
Заместитель председателя правительства РФ - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 00:04
Вице-премьер Григоренко сообщил о сокращении госаппарата
 
РоссияСергей МеняйлоРеспублика Северная Осетия - АланияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
Лента новостейМолния