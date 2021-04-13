https://ria.ru/20210413/otstavka-1728060165.html

Врио главы Северной Осетии отправил правительство в отставку

Врио главы Северной Осетии отправил правительство в отставку

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло отправил правительство республики в отставку, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:12

2021-04-13T13:12

2021-04-13T13:15

россия

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727552189_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_82346a0b96928e181012a02ab9bc7acd.jpg

ПЯТИГОРСК, 13 апр - РИА Новости. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло отправил правительство республики в отставку, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Отмечается, что врио главы Северной Осетии поручил членам кабинета министров исполнять свои полномочия до формирования нового состава правительства. Все руководители органов исполнительной власти республики продолжают работать с приставкой "врио".Президент России Владимир Путин 9 апреля провел встречу с полпредом президента России в Сибирском федеральном округе Меняйло, на которой предложил ему стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Меняйло предложение принял. Позднее Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии, назначил Меняйло на соответствующую должность, сняв его с поста полпреда.В понедельник полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка представил Меняйло властям Северной Осетии.

https://ria.ru/20210331/gosapparat-1603546523.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей меняйло, республика северная осетия - алания, политика