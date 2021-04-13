Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/otnosheniya-1728151326.html
В США заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией
В США заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией
США хотят диалога с Россией, план такого диалога еще предстоит разработать, заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T20:24
2021-04-13T20:36
джо байден
владимир путин
иран
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_472a582cd4766470c78f631b862e893e.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США хотят диалога с Россией, план такого диалога еще предстоит разработать, заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки."Наш подход к отношениям с Россией таков: мы ожидаем, что отношения будут вызовом, будут продолжаться сложные разговоры, мы готовы с ними иметь дело. Но наша цель – иметь отношения с Россией, которые являются предсказуемыми и стабильными, вести разговоры и диалог", - сказала Псаки на брифинге."Нужно будет разработать планы, это будет первым разговором на таком уровне об этом. Цель, конечно, быть честными и открытыми в областях, где мы не согласны и обеспокоены, но также работать вместе, где это во взаимных интересах", - добавила она, приведя в пример такие вопросы, как Иран и продление договора СНВ-3."Будет обсуждаться ряд вопросов по мере того, как (переговоры) приближаются", - уточнила Псаки.Ранее президент США Джо Байден пригласил российского президента Владимира Путина на саммит "в ближайшие месяцы" для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих между двумя странами.
https://ria.ru/20210413/razvedka-1728138046.html
https://ria.ru/20210413/konflikt-1728129947.html
иран
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_56e7ca16e3e2364dbded502e67bd98b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, владимир путин, иран, россия, сша

В США заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией

20:24 13.04.2021 (обновлено: 20:36 13.04.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США хотят диалога с Россией, план такого диалога еще предстоит разработать, заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.
"Наш подход к отношениям с Россией таков: мы ожидаем, что отношения будут вызовом, будут продолжаться сложные разговоры, мы готовы с ними иметь дело. Но наша цель – иметь отношения с Россией, которые являются предсказуемыми и стабильными, вести разговоры и диалог", - сказала Псаки на брифинге.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
Вчера, 18:48
Слуцкий прокомментировал доклад американской разведки
"Нужно будет разработать планы, это будет первым разговором на таком уровне об этом. Цель, конечно, быть честными и открытыми в областях, где мы не согласны и обеспокоены, но также работать вместе, где это во взаимных интересах", - добавила она, приведя в пример такие вопросы, как Иран и продление договора СНВ-3.
"Будет обсуждаться ряд вопросов по мере того, как (переговоры) приближаются", - уточнила Псаки.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
Вчера, 18:10
Разведка США оценила возможность военного конфликта с Россией
Ранее президент США Джо Байден пригласил российского президента Владимира Путина на саммит "в ближайшие месяцы" для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих между двумя странами.
 
Джо БайденВладимир ПутинИранРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
Лента новостейМолния