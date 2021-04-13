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В США заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией
В США заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией
США хотят диалога с Россией, план такого диалога еще предстоит разработать, заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T20:24
2021-04-13T20:24
2021-04-13T20:36
джо байден
владимир путин
иран
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США хотят диалога с Россией, план такого диалога еще предстоит разработать, заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки."Наш подход к отношениям с Россией таков: мы ожидаем, что отношения будут вызовом, будут продолжаться сложные разговоры, мы готовы с ними иметь дело. Но наша цель – иметь отношения с Россией, которые являются предсказуемыми и стабильными, вести разговоры и диалог", - сказала Псаки на брифинге."Нужно будет разработать планы, это будет первым разговором на таком уровне об этом. Цель, конечно, быть честными и открытыми в областях, где мы не согласны и обеспокоены, но также работать вместе, где это во взаимных интересах", - добавила она, приведя в пример такие вопросы, как Иран и продление договора СНВ-3."Будет обсуждаться ряд вопросов по мере того, как (переговоры) приближаются", - уточнила Псаки.Ранее президент США Джо Байден пригласил российского президента Владимира Путина на саммит "в ближайшие месяцы" для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих между двумя странами.
https://ria.ru/20210413/razvedka-1728138046.html
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джо байден, владимир путин, иран, россия, сша