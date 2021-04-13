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https://ria.ru/20210413/otdykh-1728057560.html
Россияне не спешат досрочно завершать отдых в Турции, заявил туроператор
Россияне не спешат досрочно завершать отдых в Турции, заявил туроператор
В свете введённого РФ ограничения авиасообщения с Турцией отдыхающие в этой стране не стремятся быстрее вернуться домой, сообщил гендиректор туроператора Tez... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:03
2021-04-13T13:03
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коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
новости - туризм
здоровье - общество
tez tour
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В свете введённого РФ ограничения авиасообщения с Турцией отдыхающие в этой стране не стремятся быстрее вернуться домой, сообщил гендиректор туроператора Tez Tour Владимир Каганер.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны."Это не эвакуация, поэтому все туристы, которые отдыхают в Турции, будут там до конца и вернутся на планируемых рейсах. Заявления тех, кто захочет прервать отдых раньше и вернуться досрочно, мы тоже будем рассматривать. На ближайших свободных рейсах они будут возвращены на родину. Пока ажиотажного спроса типа "мы быстрее хотим вернуться домой" у нас не наблюдается", - сказал Каганер в ходе пресс-конференции во вторник.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, новости - туризм, здоровье - общество, tez tour, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция, в мире

Россияне не спешат досрочно завершать отдых в Турции, заявил туроператор

13:03 13.04.2021
 
CC BY 2.0 / Jorge Franganillo / GöcekГечек, Турция
Гечек, Турция - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
CC BY 2.0 / Jorge Franganillo / Göcek
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В свете введённого РФ ограничения авиасообщения с Турцией отдыхающие в этой стране не стремятся быстрее вернуться домой, сообщил гендиректор туроператора Tez Tour Владимир Каганер.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.
"Это не эвакуация, поэтому все туристы, которые отдыхают в Турции, будут там до конца и вернутся на планируемых рейсах. Заявления тех, кто захочет прервать отдых раньше и вернуться досрочно, мы тоже будем рассматривать. На ближайших свободных рейсах они будут возвращены на родину. Пока ажиотажного спроса типа "мы быстрее хотим вернуться домой" у нас не наблюдается", - сказал Каганер в ходе пресс-конференции во вторник.
Занзибар, Танзания - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
Вчера, 12:49
Россиянам предложили альтернативы Турции и Танзании для отдыха
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаНовости - ТуризмЗдоровье - ОбществоTez TourФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ТурцияВ мире
 
 
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