https://ria.ru/20210413/otdykh-1728057560.html

Россияне не спешат досрочно завершать отдых в Турции, заявил туроператор

Россияне не спешат досрочно завершать отдых в Турции, заявил туроператор

В свете введённого РФ ограничения авиасообщения с Турцией отдыхающие в этой стране не стремятся быстрее вернуться домой, сообщил гендиректор туроператора Tez... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:03

2021-04-13T13:03

2021-04-13T13:03

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В свете введённого РФ ограничения авиасообщения с Турцией отдыхающие в этой стране не стремятся быстрее вернуться домой, сообщил гендиректор туроператора Tez Tour Владимир Каганер.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны."Это не эвакуация, поэтому все туристы, которые отдыхают в Турции, будут там до конца и вернутся на планируемых рейсах. Заявления тех, кто захочет прервать отдых раньше и вернуться досрочно, мы тоже будем рассматривать. На ближайших свободных рейсах они будут возвращены на родину. Пока ажиотажного спроса типа "мы быстрее хотим вернуться домой" у нас не наблюдается", - сказал Каганер в ходе пресс-конференции во вторник.

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/otdykh-1728053786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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