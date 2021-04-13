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Японский политолог назвал две ошибки Байдена, "убивающие" США
Японский политолог назвал две ошибки Байдена, "убивающие" США
Японский журналист и политолог Есихиса Комори в статье для издания Japan In-depth назвал президента Джо Байдена символом "американской трагедии" и перечислил... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:35
2021-04-13T15:35
2021-04-13T17:30
джо байден
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Японский журналист и политолог Есихиса Комори в статье для издания Japan In-depth назвал президента Джо Байдена символом "американской трагедии" и перечислил основные факторы, повлиявшие, по его мнению, на упадок и раскол внутри страны."Два смертельных для США момента: неспособность справиться с глубоким социально-политическим кризисом и расколом в стране и неумение и нежелание противодействовать настоящему врагу Америки — Китаю", — написал он.Журналист рассказал, что работал в США много лет, и признался, что политика Байдена заставила его первый раз в жизни забеспокоиться о дальнейшей судьбе этого государства."Что будет с этой страной, которая породила президента Джозефа Байдена? На редкость слабого президента, пожалуй, самого слабого в американской истории?" — порассуждал Комори.По его мнению, упадок в США стал причиной того, что страна лишилась "мощи сверхдержавы". Кроме того, он посетовал на разрушение "маскулинного образа" Америки, который, как признался Комори, был ему симпатичен. Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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джо байден, япония, сша, в мире
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Японский журналист и политолог Есихиса Комори в статье для издания Japan In-depth
назвал президента Джо Байдена
символом "американской трагедии" и перечислил основные факторы, повлиявшие, по его мнению, на упадок и раскол внутри страны.
"Два смертельных для США момента: неспособность справиться с глубоким социально-политическим кризисом и расколом в стране и неумение и нежелание противодействовать настоящему врагу Америки — Китаю", — написал он.
Журналист рассказал, что работал в США много лет, и признался, что политика Байдена заставила его первый раз в жизни забеспокоиться о дальнейшей судьбе этого государства.
"Что будет с этой страной, которая породила президента Джозефа Байдена? На редкость слабого президента, пожалуй, самого слабого в американской истории?" — порассуждал Комори.
По его мнению, упадок в США стал причиной того, что страна лишилась "мощи сверхдержавы". Кроме того, он посетовал на разрушение "маскулинного образа" Америки, который, как признался Комори, был ему симпатичен.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>