https://ria.ru/20210413/oae-1727962743.html

В ОАЭ полиция вернула туристу потерянный кошелек при посадке в самолет

В ОАЭ полиция вернула туристу потерянный кошелек при посадке в самолет

В Дубае полицейские передали туристу при посадке в самолет потерянный кошелек с семью кредитными картами, сообщает GulfNews. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T05:24

2021-04-13T05:24

2021-04-13T08:28

туризм

туризм

новости - туризм

оаэ

дубай (город)

аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149607/99/1496079961_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f06584561fe14d8754934ed6422b3896.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Дубае полицейские передали туристу при посадке в самолет потерянный кошелек с семью кредитными картами, сообщает GulfNews.Отдыхающий выронил бумажник на заднем сиденье такси, направляясь из отеля в аэропорт за три часа до вылета. По словам директора департамента туристической полиции эмирата Мубарака Саида Салема бин Навваса Аль-Кетби, кошелек обнаружил следующий пассажир, севший в машину. Он обратился в полицию, которая выяснила личность туриста и связалась со службой безопасности аэропорта.По словам Аль-Кетби, в тот момент иностранец уже прошел процедуры проверки, получил посадочный талон и направлялся к самолету. Там ему и передали находку.Турист поблагодарил полицию Дубая за оперативность и рассказал, что обнаружил пропажу только во время досмотра в аэропорту. Он был расстроен и не знал, как действовать, поскольку у него почти не было времени до вылета.

https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html

оаэ

дубай (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, оаэ, дубай (город), аэропорт