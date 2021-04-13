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Туризм
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В ОАЭ полиция вернула туристу потерянный кошелек при посадке в самолет
В ОАЭ полиция вернула туристу потерянный кошелек при посадке в самолет
В Дубае полицейские передали туристу при посадке в самолет потерянный кошелек с семью кредитными картами, сообщает GulfNews. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T05:24
2021-04-13T08:28
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Дубае полицейские передали туристу при посадке в самолет потерянный кошелек с семью кредитными картами, сообщает GulfNews.Отдыхающий выронил бумажник на заднем сиденье такси, направляясь из отеля в аэропорт за три часа до вылета. По словам директора департамента туристической полиции эмирата Мубарака Саида Салема бин Навваса Аль-Кетби, кошелек обнаружил следующий пассажир, севший в машину. Он обратился в полицию, которая выяснила личность туриста и связалась со службой безопасности аэропорта.По словам Аль-Кетби, в тот момент иностранец уже прошел процедуры проверки, получил посадочный талон и направлялся к самолету. Там ему и передали находку.Турист поблагодарил полицию Дубая за оперативность и рассказал, что обнаружил пропажу только во время досмотра в аэропорту. Он был расстроен и не знал, как действовать, поскольку у него почти не было времени до вылета.
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туризм, новости - туризм, оаэ, дубай (город), аэропорт

В ОАЭ полиция вернула туристу потерянный кошелек при посадке в самолет

05:24 13.04.2021 (обновлено: 08:28 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Дубай, ОАЭ
Международный аэропорт Дубай, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Дубае полицейские передали туристу при посадке в самолет потерянный кошелек с семью кредитными картами, сообщает GulfNews.
Отдыхающий выронил бумажник на заднем сиденье такси, направляясь из отеля в аэропорт за три часа до вылета.
По словам директора департамента туристической полиции эмирата Мубарака Саида Салема бин Навваса Аль-Кетби, кошелек обнаружил следующий пассажир, севший в машину. Он обратился в полицию, которая выяснила личность туриста и связалась со службой безопасности аэропорта.
По словам Аль-Кетби, в тот момент иностранец уже прошел процедуры проверки, получил посадочный талон и направлялся к самолету. Там ему и передали находку.
Турист поблагодарил полицию Дубая за оперативность и рассказал, что обнаружил пропажу только во время досмотра в аэропорту. Он был расстроен и не знал, как действовать, поскольку у него почти не было времени до вылета.
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