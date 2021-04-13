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В Белоруссии временно запретили несколько продуктов Nivea
В Белоруссии временно запретили несколько продуктов Nivea
Белоруссия ввела временный запрет на ввоз и обращение отдельных наименований продукции Nivea из-за нарушений, выявленных специалистами... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:21
2021-04-13T15:38
международная федерация хоккея (iihf)
таможенный союз
минск
рига
белоруссия
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МИНСК, 13 апр – РИА Новости. Белоруссия ввела временный запрет на ввоз и обращение отдельных наименований продукции Nivea из-за нарушений, выявленных специалистами санитарно-эпидемиологической службы, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.Ранее международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что Минск не примет запланированный чемпионат мира по хоккею в 2021 году, он должен был пройти с 21 мая по 6 июня в столице Белоруссии и Риге. Бренд косметики для мужчин Nivea Men стал одним из брендов, которые отказались спонсировать мероприятие, если оно состоится в Белоруссии."В Беларуси введена временная санитарная мера по запрету ввоза и обращения отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции торгового знака Nivea. Данное постановление подписал 6 апреля заместитель министра – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Там поясняется, что "специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся, в том числе, продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно – косметической продукции"."По отдельным наименованиям парфюмерно-косметической продукции торгового знака Nivea установлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" в части маркировки", - говорится в сообщении.
https://rsport.ria.ru/20210119/kompensatsiya-1593604339.html
https://ria.ru/20210209/belorussiya-1596573919.html
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международная федерация хоккея (iihf), таможенный союз, минск, рига, белоруссия

В Белоруссии временно запретили несколько продуктов Nivea

15:21 13.04.2021 (обновлено: 15:38 13.04.2021)
 
© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Depositphotos / 3114635_clashot
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МИНСК, 13 апр – РИА Новости. Белоруссия ввела временный запрет на ввоз и обращение отдельных наименований продукции Nivea из-за нарушений, выявленных специалистами санитарно-эпидемиологической службы, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Ранее международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что Минск не примет запланированный чемпионат мира по хоккею в 2021 году, он должен был пройти с 21 мая по 6 июня в столице Белоруссии и Риге. Бренд косметики для мужчин Nivea Men стал одним из брендов, которые отказались спонсировать мероприятие, если оно состоится в Белоруссии.
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"В Беларуси введена временная санитарная мера по запрету ввоза и обращения отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции торгового знака Nivea. Данное постановление подписал 6 апреля заместитель министра – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Там поясняется, что "специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся, в том числе, продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно – косметической продукции".
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"По отдельным наименованиям парфюмерно-косметической продукции торгового знака Nivea установлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" в части маркировки", - говорится в сообщении.
 
Международная федерация хоккея (IIHF)Таможенный союзМинскРигаБелоруссия
 
 
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