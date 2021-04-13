В Белоруссии временно запретили несколько продуктов Nivea
15:21 13.04.2021 (обновлено: 15:38 13.04.2021)
МИНСК, 13 апр – РИА Новости. Белоруссия ввела временный запрет на ввоз и обращение отдельных наименований продукции Nivea из-за нарушений, выявленных специалистами санитарно-эпидемиологической службы, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Ранее международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что Минск не примет запланированный чемпионат мира по хоккею в 2021 году, он должен был пройти с 21 мая по 6 июня в столице Белоруссии и Риге. Бренд косметики для мужчин Nivea Men стал одним из брендов, которые отказались спонсировать мероприятие, если оно состоится в Белоруссии.
"В Беларуси введена временная санитарная мера по запрету ввоза и обращения отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции торгового знака Nivea. Данное постановление подписал 6 апреля заместитель министра – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Там поясняется, что "специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся, в том числе, продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно – косметической продукции".
"По отдельным наименованиям парфюмерно-косметической продукции торгового знака Nivea установлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" в части маркировки", - говорится в сообщении.