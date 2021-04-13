https://ria.ru/20210413/nivea-1728090697.html

В Белоруссии временно запретили несколько продуктов Nivea

В Белоруссии временно запретили несколько продуктов Nivea

Белоруссия ввела временный запрет на ввоз и обращение отдельных наименований продукции Nivea из-за нарушений, выявленных специалистами... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T15:21

2021-04-13T15:21

2021-04-13T15:38

международная федерация хоккея (iihf)

таможенный союз

минск

рига

белоруссия

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МИНСК, 13 апр – РИА Новости. Белоруссия ввела временный запрет на ввоз и обращение отдельных наименований продукции Nivea из-за нарушений, выявленных специалистами санитарно-эпидемиологической службы, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.Ранее международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что Минск не примет запланированный чемпионат мира по хоккею в 2021 году, он должен был пройти с 21 мая по 6 июня в столице Белоруссии и Риге. Бренд косметики для мужчин Nivea Men стал одним из брендов, которые отказались спонсировать мероприятие, если оно состоится в Белоруссии."В Беларуси введена временная санитарная мера по запрету ввоза и обращения отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции торгового знака Nivea. Данное постановление подписал 6 апреля заместитель министра – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Там поясняется, что "специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся, в том числе, продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно – косметической продукции"."По отдельным наименованиям парфюмерно-косметической продукции торгового знака Nivea установлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" в части маркировки", - говорится в сообщении.

https://rsport.ria.ru/20210119/kompensatsiya-1593604339.html

https://ria.ru/20210209/belorussiya-1596573919.html

минск

рига

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная федерация хоккея (iihf), таможенный союз, минск, рига, белоруссия