Навального перевели из медсанчасти в отряд
19:16 13.04.2021 (обновлено: 20:31 13.04.2021)
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
РЯЗАНЬ, 13 апр - РИА Новости. Алексея Навального, содержащегося в ИК-2 Владимирской области, 9 апреля перевели из медсанчасти колонии обратно в отряд, сообщило УФСИН в ответ на запрос РИА Новости.
"С 5 по 9 апреля осужденный Алексей Навальный находился в медико-санитарной части учреждения ИК-2 Владимирской области под постоянным наблюдением медицинских работников. 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья осужденный был переведен обратно в отряд", - говорится в ответе управления.
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Комментируя питание Навального, в УФСИН отметили, что "питание осужденных организовано согласно требованиям действующего законодательства".
Навальный ранее написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. Позднее адвокат сообщила РИА Новости о нахождении Навального в медсанчасти колонии.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.