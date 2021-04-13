https://ria.ru/20210413/nauka-1728048199.html

Минцифры и МГТУ проведут пилот по импортозамещению ПО в сфере науки

Минцифры и МГТУ проведут пилот по импортозамещению ПО в сфере науки

Минцифры РФ совместно с МГТУ имени Н.Э. Баумана и подведомственным министерству НИИ "Восход" проводит пилотный проект по импортозамещению программного... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:28

2021-04-13T12:28

2021-04-13T12:28

россия

дмитрий чернышенко

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:2:3648:2054_1920x0_80_0_0_26d2056175d2f8a6301147c8873b3f15.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минцифры РФ совместно с МГТУ имени Н.Э. Баумана и подведомственным министерству НИИ "Восход" проводит пилотный проект по импортозамещению программного обеспечения в сфере науки и образования на базе университета, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.По его словам, Минцифры совместно с МГТУ подготовит дорожную карту по адаптации наукоемких инженерных программных продуктов, а также методические рекомендации по переходу на отечественную программную платформу. При этом пилотный проект может быть масштабирован на другие отечественные вузы.Минцифры, университет и НИИ "Восход" провели предварительный анализ возможности использования существующих в МГТУ программ на базе отечественных операционных систем. Речь идет о двух группах программного обеспечения: ПО, обеспечивающее учебную деятельность, и ПО, используемое в учебном процессе. Это антивирусы, браузеры, справочные системы, ПО для работы с графикой, офисное, наукоемкое инженерное ПО, которое используется для подготовки студентов."Сейчас началось тестирование совместимости более 100 программных продуктов с отечественными операционными системами, созданными на базе Linux. Часть инженерных программных продуктов, которые используются преподавателями и студентами МГТУ в учебном процессе, не имеет версий для Linux. С производителями этого программного обеспечения ведутся консультации о его доработке", - прокомментировал замглавы Минцифры Андрей Черненко.

https://ria.ru/20210318/pravitelstvo-1601761246.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, технологии, общество