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Минцифры и МГТУ проведут пилот по импортозамещению ПО в сфере науки
Минцифры и МГТУ проведут пилот по импортозамещению ПО в сфере науки
Минцифры РФ совместно с МГТУ имени Н.Э. Баумана и подведомственным министерству НИИ "Восход" проводит пилотный проект по импортозамещению программного... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:28
2021-04-13T12:28
2021-04-13T12:28
россия
дмитрий чернышенко
технологии
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минцифры РФ совместно с МГТУ имени Н.Э. Баумана и подведомственным министерству НИИ "Восход" проводит пилотный проект по импортозамещению программного обеспечения в сфере науки и образования на базе университета, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.По его словам, Минцифры совместно с МГТУ подготовит дорожную карту по адаптации наукоемких инженерных программных продуктов, а также методические рекомендации по переходу на отечественную программную платформу. При этом пилотный проект может быть масштабирован на другие отечественные вузы.Минцифры, университет и НИИ "Восход" провели предварительный анализ возможности использования существующих в МГТУ программ на базе отечественных операционных систем. Речь идет о двух группах программного обеспечения: ПО, обеспечивающее учебную деятельность, и ПО, используемое в учебном процессе. Это антивирусы, браузеры, справочные системы, ПО для работы с графикой, офисное, наукоемкое инженерное ПО, которое используется для подготовки студентов."Сейчас началось тестирование совместимости более 100 программных продуктов с отечественными операционными системами, созданными на базе Linux. Часть инженерных программных продуктов, которые используются преподавателями и студентами МГТУ в учебном процессе, не имеет версий для Linux. С производителями этого программного обеспечения ведутся консультации о его доработке", - прокомментировал замглавы Минцифры Андрей Черненко.
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россия, дмитрий чернышенко, технологии, общество
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Минцифры РФ
совместно с МГТУ имени Н.Э. Баумана и подведомственным министерству НИИ "Восход" проводит пилотный проект по импортозамещению программного обеспечения в сфере науки и образования на базе университета, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
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"Это первый масштабный проект по импортозамещению ПО в сфере науки и высшего образования. В силу внешних факторов он проходит в беспрецедентно короткие сроки - до 1 августа текущего года должен быть готов механизм перевода и обеспечено его выполнение", - сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.
По его словам, Минцифры совместно с МГТУ подготовит дорожную карту по адаптации наукоемких инженерных программных продуктов, а также методические рекомендации по переходу на отечественную программную платформу. При этом пилотный проект может быть масштабирован на другие отечественные вузы.
"Реализация пилотного проекта в "Бауманке" позволит создать репозиторий программных продуктов, совместимых с отечественной операционной системой и необходимых для работы вузов, а также на объектах в других отраслях", - добавил заместитель председателя правительства.
Минцифры, университет и НИИ "Восход" провели предварительный анализ возможности использования существующих в МГТУ программ на базе отечественных операционных систем. Речь идет о двух группах программного обеспечения: ПО, обеспечивающее учебную деятельность, и ПО, используемое в учебном процессе. Это антивирусы, браузеры, справочные системы, ПО для работы с графикой, офисное, наукоемкое инженерное ПО, которое используется для подготовки студентов.
"Сейчас началось тестирование совместимости более 100 программных продуктов с отечественными операционными системами, созданными на базе Linux. Часть инженерных программных продуктов, которые используются преподавателями и студентами МГТУ в учебном процессе, не имеет версий для Linux. С производителями этого программного обеспечения ведутся консультации о его доработке", - прокомментировал замглавы Минцифры Андрей Черненко.