https://ria.ru/20210413/nato-1728135043.html

Глава МИД Украины предложил НАТО десять шагов по поддержке Киева

Глава МИД Украины предложил НАТО десять шагов по поддержке Киева

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с представителями НАТО предложил альянсу десять конкретных шагов по поддержке Киева. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T18:37

2021-04-13T18:37

2021-04-13T23:16

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КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с представителями НАТО предложил альянсу десять конкретных шагов по поддержке Киева.Ранее представители блока на встрече в Брюсселе с главой украинской дипломатии выразили обеспокоенность в связи с "наращиванием российской военной мощи на территории и у границ Украины"."Я предложил союзникам по НАТО десять конкретных шагов, которые они могут сделать для того, чтобы оперативно и содержательно, по сути, нас поддержать в этой ситуации", — заявил Кулеба во вторник в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.При этом глава украинского МИД не стал конкретизировать, какими были предложенные шаги.Он отметил, что во время заседания комиссии Украина — НАТО все государства — члены Североатлантического альянса высказали поддержку Украине. "Ни у кого нет каких-либо разночтений, относительно того, что происходит на границе с Украиной и кто это делает", — заявил Кулеба.Ранее Вашингтон заявил об эскалации "российской агрессии" в Донбассе и призвал Москву объяснить передвижение войск у границ с Украиной и в Крыму. В ответ замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что Штатам уже предоставлялись все необходимые комментарии. Он назвал неприемлемой тональность американской стороны и добавил, что Америке придется довольствоваться уже полученной информацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не обязан кому-либо объяснять передвижение войск внутри страны.

https://ria.ru/20210413/nato-1728065698.html

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россия, дмитрий кулеба, нато, сергей рябков, дмитрий песков, москва, сша, украина, в мире