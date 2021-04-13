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Глава МИД Украины предложил НАТО десять шагов по поддержке Киева
Глава МИД Украины предложил НАТО десять шагов по поддержке Киева
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с представителями НАТО предложил альянсу десять конкретных шагов по поддержке Киева. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T18:37
2021-04-13T18:37
2021-04-13T23:16
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КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с представителями НАТО предложил альянсу десять конкретных шагов по поддержке Киева.Ранее представители блока на встрече в Брюсселе с главой украинской дипломатии выразили обеспокоенность в связи с "наращиванием российской военной мощи на территории и у границ Украины"."Я предложил союзникам по НАТО десять конкретных шагов, которые они могут сделать для того, чтобы оперативно и содержательно, по сути, нас поддержать в этой ситуации", — заявил Кулеба во вторник в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.При этом глава украинского МИД не стал конкретизировать, какими были предложенные шаги.Он отметил, что во время заседания комиссии Украина — НАТО все государства — члены Североатлантического альянса высказали поддержку Украине. "Ни у кого нет каких-либо разночтений, относительно того, что происходит на границе с Украиной и кто это делает", — заявил Кулеба.Ранее Вашингтон заявил об эскалации "российской агрессии" в Донбассе и призвал Москву объяснить передвижение войск у границ с Украиной и в Крыму. В ответ замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что Штатам уже предоставлялись все необходимые комментарии. Он назвал неприемлемой тональность американской стороны и добавил, что Америке придется довольствоваться уже полученной информацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не обязан кому-либо объяснять передвижение войск внутри страны.
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россия, дмитрий кулеба, нато, сергей рябков, дмитрий песков, москва, сша, украина, в мире
КИЕВ, 13 апр — РИА Новости.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
во время встречи с представителями НАТО предложил альянсу десять конкретных шагов по поддержке Киева.
Ранее представители блока на встрече в Брюсселе с главой украинской дипломатии выразили обеспокоенность в связи с "наращиванием российской военной мощи на территории и у границ Украины".
"Я предложил союзникам по НАТО десять конкретных шагов, которые они могут сделать для того, чтобы оперативно и содержательно, по сути, нас поддержать в этой ситуации", — заявил Кулеба во вторник в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.
При этом глава украинского МИД не стал конкретизировать, какими были предложенные шаги.
Он отметил, что во время заседания комиссии Украина — НАТО все государства — члены Североатлантического альянса высказали поддержку Украине.
"Ни у кого нет каких-либо разночтений, относительно того, что происходит на границе с Украиной и кто это делает", — заявил Кулеба.
Ранее Вашингтон
заявил об эскалации "российской агрессии" в Донбассе
и призвал Москву
объяснить передвижение войск у границ с Украиной
и в Крыму. В ответ замминистра иностранных дел Сергей Рябков
отметил, что Штатам уже предоставлялись все необходимые комментарии. Он назвал неприемлемой тональность американской стороны и добавил, что Америке придется довольствоваться уже полученной информацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
подчеркнул, что Кремль не обязан кому-либо объяснять передвижение войск внутри страны.