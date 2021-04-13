Страны НАТО обсудили с главой МИД Украины "военное усиление России"
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
БРЮССЕЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Представители стран НАТО на встрече в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой во вторник выразили обеспокоенность в связи с "наращиванием российской военной мощи на территории и у границ Украины", говорится в распространенном заявлении по итогам заседания комиссии Украина-НАТО.
"Союзники подтвердили твердую поддержку со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины. Они выразили обеспокоенность наращиванием Россией военного присутствия на территории и у границ Украины, а также продолжающимися нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины", - указывается в документе.
Сообщается, что генсек альянса Йенс Столтенберг на заседании комиссии "призвал Россию прекратить военное усиление, провокации и начать деэскалацию".
"Союзники также продолжают призывать Россию к конструктивному участию в деятельности ОБСЕ. Они похвалили Украину за сдержанность, проявленную перед лицом провокаций со стороны России", - подчеркнули в альянсе.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Россия и Франция). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.