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Глава МИД Украины призвал НАТО ввести новые санкции против России
Глава МИД Украины призвал НАТО ввести новые санкции против России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призвал НАТО усилить санкции против РФ и поддержку военного потенциала Украины "в ответ на угрозу со стороны... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:23
2021-04-13T16:03
россия
дмитрий кулеба
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мид украины
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БРЮССЕЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призвал НАТО усилить санкции против РФ и поддержку военного потенциала Украины "в ответ на угрозу со стороны России".По его словам, Россия "делает все возможное, чтобы не допустить сотрудничество Украины с третьими странами в оборонном секторе".Он также заявил, что "Россия больше не сможет никого застать врасплох" - Украина и ее "друзья" сохраняют бдительность, не будут терять время. По его словам, если Москва пойдет на эскалацию, то это "обойдется дорого"."Хочу вас заверить, что Украина не хочет войны. Мы не планируем наступательных действий или эскалации. Украина привержена мирному дипломатическому урегулированию конфликта", - указал Кулеба."Все слова поддержки очень много значат, мы это высоко ценим, но в том же время нам нужна практическая поддержка. Высоко ценим готовность НАТО работать по этому вопросу", - сказал он. Кулеба также добавил, что намерен обсудить такую поддержку на заседании комитета НАТО-Украина.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
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россия, дмитрий кулеба, брюссель, мид украины, нато, москва, йенс столтенберг, украина

Глава МИД Украины призвал НАТО ввести новые санкции против России

13:23 13.04.2021 (обновлено: 16:03 13.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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БРЮССЕЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призвал НАТО усилить санкции против РФ и поддержку военного потенциала Украины "в ответ на угрозу со стороны России".
"Украина не является и никогда не будет частью русского мира. Россия должна осознать, что Украина принадлежит к западному миру, нам необходимы меры, которые сдержат Россию. Это могут быть новые санкции, которые повысят цену российской агрессии. Это могла бы быть и непосредственная поддержка, направленная на укрепление оборонного потенциала Украины", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
По его словам, Россия "делает все возможное, чтобы не допустить сотрудничество Украины с третьими странами в оборонном секторе".
Он также заявил, что "Россия больше не сможет никого застать врасплох" - Украина и ее "друзья" сохраняют бдительность, не будут терять время. По его словам, если Москва пойдет на эскалацию, то это "обойдется дорого".
"Хочу вас заверить, что Украина не хочет войны. Мы не планируем наступательных действий или эскалации. Украина привержена мирному дипломатическому урегулированию конфликта", - указал Кулеба.
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Какая Украина нам не нужна
"Все слова поддержки очень много значат, мы это высоко ценим, но в том же время нам нужна практическая поддержка. Высоко ценим готовность НАТО работать по этому вопросу", - сказал он. Кулеба также добавил, что намерен обсудить такую поддержку на заседании комитета НАТО-Украина.
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
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РоссияДмитрий КулебаБрюссельМИД УкраиныНАТОМоскваЙенс СтолтенбергУкраина
 
 
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