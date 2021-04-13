https://ria.ru/20210413/nastavnichestvo-1727210811.html

Наставник помог подростку из специнтерната адаптироваться к обычной жизни

Наставник помог подростку из специнтерната адаптироваться к обычной жизни

Одна неверно пересказанная ребенком в шесть лет сказка может разрушить всю его жизнь. Так, Паша по распределению оказался в коррекционной школе-интернате. К... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T10:00

2021-04-13T10:00

2021-04-13T10:00

взрослый рядом

наставничество

москва

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Одна неверно пересказанная ребенком в шесть лет сказка может разрушить всю его жизнь. Так, Паша по распределению оказался в коррекционной школе-интернате. К одиннадцати годам мальчик с трудом читал и писал, был замкнутым и не общался со сверстниками. О том, что изменилось, когда он встретил наставника, и с какими трудностями пришлось столкнуться паре, читайте в материале спецпроекта РИА Новости "Взрослый рядом".Не особенный ребенокУчитывая коррекционную направленность интерната, по словам наставницы Светланы, учителя равнялись на более "слабых" детей в классе. Как она считает, именно поэтому Паша плохо читал и писал: им никто не занимался.Так, Светлана стала привозить на встречи книги, развивающие настольные игры, раскраски, начала обучать английскому языку. По словам наставницы, с подопечным они сразу решили, что будут заниматься практическими задачами, которые ему не могли предложить в интернате.Одиночество в интернатеОднако Павел признался: в начале их общения он очень боялся, что наставница его бросит. Кроме того, мальчик ожидал, что девушка будет забирать его домой, а потом усыновит. Об этом ему говорили и другие воспитанники интерната."Со Светой я не спорил. У нас было такое воспитание. С воспитателями контакт не складывался – я думал, может, со Светой будет так же, поэтому не перечил. Я боялся, что она меня бросит, перестанет со мной общаться", – поделился Павел.По словам Светланы, многие воспитанники интернатов действительно думают, что наставники заберут их в семью. Ей пришлось сразу обозначить, что они будут только дружить. Правильно и вовремя отреагировать Светлане тогда помогло обучение, которое она прошла в программе индивидуального наставничества "Старшие Братья Старшие Сестры".Благодаря искренней дружбе мальчик начал раскрываться и давать выход негативным эмоциям. У него часто случались нервные срывы, когда он мог высказать наставнице обиды и пожаловаться на проблемы в интернате."На истерики я не реагировала, а пыталась объяснить, что бывают ситуации в жизни хуже, чем та, в которой он оказался", – поделилась наставница.Она считает, что это обычная ситуация для ребенка из детского дома. С одной стороны, такие дети ожидают, что им должны все помогать, а с другой, им не хватает простого человеческого общения, чтобы они могли свободно поделиться переживаниями. Воспитатели в свою очередь не могут уделить достаточно внимания каждому ребенку и выслушать его, поэтому Паша на первой встрече очень много говорил о себе.Исполнительный директор программы Нина Воронцова в свою очередь отметила, что когда дети начинают верить, что волонтер их не бросит, они начинают пробовать разное поведение. В такие трудные моменты важна поддержка наставников кураторами программы. "Это сложный период, который многие не ожидают. В этот момент наши психологи поддерживают волонтеров. Они знают, что такой этап наступит, и понимают, что могут быть сложности, поэтому они разговаривают с наставниками, объясняя, что это нормально и это пройдет", ­– сказала Нина Воронцова.Шаг в жизнь из детдомаСогласно правилам программы, наставники обязаны проводить с подопечными не менее двух часов в неделю. При этом, когда Светлана и Паша познакомились, детский дом не позволял забирать ребенка из учреждения. Однако, по мнению наставницы, полноценное и открытое общение с ребенком на территории интерната невозможно."Большинство детских домов – достаточно закрытые заведения. Доступ к волонтерским программам зависит от желания директоров, и к любым визитерам извне такое же отношение. И вопрос свободы передвижения куда-то с ребенком – это вопрос большого доверия людям", – поделилась Светлана.Нина Воронцова подчеркнула важную роль Светланы в тот период. По ее словам, когда пара сложилась, система еще не была реорганизована, и, действительно, волонтер был чуть ли не единственной возможностью для ребенка выйти за забор учреждения.Девушке удалось начать выводить мальчика на прогулки возле интерната через полгода после знакомства. А взять Пашу в город наставница смогла, лишь когда ему исполнилось 15 лет. Тогда Светлана могла начать обучать подопечного ориентироваться в городской среде, пользоваться транспортом, искать маршруты, рассчитывать время на дорогу.Тогда же Паша побывал в гостях у наставницы и сходил в супермаркет. Молодой человек впервые увидел, что такое квартира, а в магазине Светлана учила Пашу разбираться в ценах и считать деньги."Не все вокруг хорошие"Несмотря на поддержку наставников в детдоме, после выпуска молодые люди часто сталкиваются с серьезными бытовыми проблемами, к которым оказываются не готовы. Это могут быть сложности с документами, счетами, квартирой, а также деньгами.Как рассказала Светлана, когда подростки получают доступ к банковскому счету, они могут начать тратить средства бездумно. Так, непонимание стоимости вещей чуть не оставило Павла без денег сразу после выпуска. За неделю Павел успел израсходовать 200 тысяч рублей. Он потратил эти деньги на такси, еду, новый телефон, одежду и мебель в квартиру. Наставница успела вовремя узнать об этом и остановить Павла, но вернуть деньги не удалось.Павел откровенно признается, что ему трудно сказать, как бы сложилась его жизнь после коррекционной школы-интерната, не появись у него наставница. Светлана прошла с ним все трудности, с которыми мальчику пришлось столкнуться в детстве. Сейчас Павел ведет обычную взрослую жизнь, изучает основы программирования и работает в ресторане быстрого питания. Ребята до сих пор дружат, став друг другу как брат и сестра. По словам директора программы "Старшие Братья Старшие Сестры", большое значение в достижении высоких результатов имеет правильный первоначальный подбор пары и своевременная помощь кураторов-психологов в сложных ситуациях. Такое сопровождение дает возможность наставнику и подопечному поддерживать общение настолько долго, что со временем оно перерастает в дружбу. "То, что Паша адаптировался к обычной жизни, несмотря на детство в коррекционном интернате, это очень большая заслуга самого Паши. Потому что если человек не хочет, то какая бы команда ни работала, ничего не случится. А то, что у него это получилось, – в этом заслуга людей, которые помогли ему в этом. Это и волонтер Светлана, и наша программа, которая помогает паре в сложные моменты, когда опускаются руки, наступает выгорание или волонтер не видит изменений и прогресса. Без наставника, возможно, у Паши не было бы таких результатов. Ведь когда ребенку из коррекционной школы начинаешь уделять индивидуальное внимание, происходят поразительные вещи, многие моменты уходят. Внимание творит чудеса", – подчеркнула Нина Воронцова.

https://ria.ru/20210405/nastavnichestvo-1603821123.html

https://ria.ru/20210401/nastavnik-1603780277.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наставничество, москва