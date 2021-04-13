https://ria.ru/20210413/musor-1728044926.html
Депутаты Вологодчины - за ликвидацию двойных начислений за вывоз мусора
Депутаты Вологодчины - за ликвидацию двойных начислений за вывоз мусора
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области подготовили поправки в Жилищный кодекс РФ, которые позволят освободить людей от двойных платежей за вывоз РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:15
2021-04-13T12:15
2021-04-13T12:16
вологодская область
жкх
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 13 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области подготовили поправки в Жилищный кодекс РФ, которые позволят освободить людей от двойных платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил председатель регионального парламента - руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко."Мы предлагаем внести изменения в статью 155 Жилищного Кодекса РФ, прописав, что в случае отсутствия постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан плата за обращение с ТКО не будет взиматься. Доказательством отсутствия жильцов станет нулевые квитанции за электроэнергию, а также факт оплаты услуги вывоза мусора по месту пребывания или месту жительства", - сказал Луценко.Он отметил, что инициатива вологодских парламентариев уже направлена в Совет законодателей.По словам Луценко, проблема двойных начислений за вывоз ТКО актуальна для многих субъектов России, поскольку региональные операторы отказывают гражданам в перерасчете, ссылаясь на то, что в действующем законодательстве такая возможность прямо не предусмотрена, при этом судебная практика также неоднозначна.
https://ria.ru/20210407/rekomendatsii-1727224658.html
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жкх, андрей луценко
ВОЛОГДА, 13 апр - РИА Новости
. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области подготовили поправки в Жилищный кодекс РФ, которые позволят освободить людей от двойных платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил председатель регионального парламента - руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко
.
"Мы предлагаем внести изменения в статью 155 Жилищного Кодекса РФ, прописав, что в случае отсутствия постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан плата за обращение с ТКО не будет взиматься. Доказательством отсутствия жильцов станет нулевые квитанции за электроэнергию, а также факт оплаты услуги вывоза мусора по месту пребывания или месту жительства", - сказал Луценко.
Он отметил, что инициатива вологодских парламентариев уже направлена в Совет законодателей.
По словам Луценко, проблема двойных начислений за вывоз ТКО актуальна для многих субъектов России, поскольку региональные операторы отказывают гражданам в перерасчете, ссылаясь на то, что в действующем законодательстве такая возможность прямо не предусмотрена, при этом судебная практика также неоднозначна.
"Мы получаем огромное количество обращений от граждан, которые вынуждены оплачивать услугу, которая фактически им не предоставляется. К примеру, люди в зимний период живут в городских квартирах, а летом уезжают на несколько месяцев в загородные дома или на дачу. При этом они ежемесячно должны оплачивать вывоз мусора за все жилые помещения, даже если они длительный период не используются", - пояснил он.