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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210413/moskva-1728056214.html
В ОЭЗ Москвы запустили производство композитных деталей для Ferrari
В ОЭЗ Москвы запустили производство композитных деталей для Ferrari
Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" запустил производство композитных деталей для автомобилей премиальных марок на площадке в Печатниках, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:56
2021-04-13T12:56
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
справки
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" запустил производство композитных деталей для автомобилей премиальных марок на площадке в Печатниках, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Новая продукция научно-производственного объединения "Композит" адресована официальным дилерам мировых автоконцернов и представляет собой карбоновые компоненты экстерьера и интерьера для моделей Ferrari, Lamborghini, Mercedes, рассказал руководитель департамента Александр Прохоров."Наличие передовых технологий позволяет резиденту производить изделия на одном уровне с крупными автомобильными концернами. Порядка 40% новых произведенных деталей для премиального автопрома будет отправлено на экспорт", - отметил глава ведомства.В результате реализации проекта новые автомобили оснащаются российским продуктом, то есть осуществляются локализация производства и импортозамещение. Потребителям уже не требуется заказывать эти компоненты с зарубежных заводов, поскольку на площадке в Печатниках они выпускаются по той же технологии и с тем же уровнем качества, говорится в сообщении.Инвестиционный проект, реализуемый НПО "Композит" с 2020 года в статусе резидента ОЭЗ, охватывает период в 10 лет и предусматривает вложения свыше 80 миллионов рублей. Отраслями применения выпускаемой продукции выступают автопром, судостроение, робототехника, аэрокосмическая промышленность – те сферы, где требуется облегчение веса конструкций и особая прочность деталей. НПО "Композит" работает в кластере современных материалов и нанотехнологий и взаимодействует с другими участниками московской ОЭЗ. Всего в кластере современных материалов и нанотехнологий работают восемь компаний, уточняют в пресс-службе.
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александр прохоров, москва, справки

В ОЭЗ Москвы запустили производство композитных деталей для Ferrari

12:56 13.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" запустил производство композитных деталей для автомобилей премиальных марок на площадке в Печатниках, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Новая продукция научно-производственного объединения "Композит" адресована официальным дилерам мировых автоконцернов и представляет собой карбоновые компоненты экстерьера и интерьера для моделей Ferrari, Lamborghini, Mercedes, рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.
Руки на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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"Наличие передовых технологий позволяет резиденту производить изделия на одном уровне с крупными автомобильными концернами. Порядка 40% новых произведенных деталей для премиального автопрома будет отправлено на экспорт", - отметил глава ведомства.
В результате реализации проекта новые автомобили оснащаются российским продуктом, то есть осуществляются локализация производства и импортозамещение. Потребителям уже не требуется заказывать эти компоненты с зарубежных заводов, поскольку на площадке в Печатниках они выпускаются по той же технологии и с тем же уровнем качества, говорится в сообщении.
Инвестиционный проект, реализуемый НПО "Композит" с 2020 года в статусе резидента ОЭЗ, охватывает период в 10 лет и предусматривает вложения свыше 80 миллионов рублей. Отраслями применения выпускаемой продукции выступают автопром, судостроение, робототехника, аэрокосмическая промышленность – те сферы, где требуется облегчение веса конструкций и особая прочность деталей. НПО "Композит" работает в кластере современных материалов и нанотехнологий и взаимодействует с другими участниками московской ОЭЗ. Всего в кластере современных материалов и нанотехнологий работают восемь компаний, уточняют в пресс-службе.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМоскваСправки
 
 
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