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В США сотрудница полиции, выстрелившая в темнокожего, подала в отставку
В США сотрудница полиции, выстрелившая в темнокожего, подала в отставку
Сотрудница полиции, которая выстрелила в темнокожего в Миннесоте, а также шеф полиции города подали в отставку. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T22:07
2021-04-13T22:07
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Сотрудница полиции, которая выстрелила в темнокожего в Миннесоте, а также шеф полиции города подали в отставку.Ранее полиция Миннесоты заявила, что полицейская перепутала электрошокер с пистолетом и выстрелила в афроамериканца Данте Райта, вырвавшегося из рук полицейских при задержании. Раненый Райт попытался скрыться от офицеров на машине, но попал в ДТП и погиб. Это вызвало акции протеста.Полицейская Ким Поттер, которая выстрелила в Райта, передала письмо о своей отставке мэру города Бруклин-Сентер Майку Эллиотту."Я подаю в отставку с поста в полицейском управлении Бруклин-Сентера", - говорится в письме Поттер. Она сообщила, что ее отставка "в интересах жителей, управления и коллег-офицеров".Мэр города заявил, что шеф полиции Тим Гэннон также подал в отставку. "Сегодня утром мы получили прошение об отставке от офицера Ким Поттер. Кроме того, мы получили прошение об отставке от шефа полиции", - сказал мэр в ходе пресс-конференции, которую транслировали местные СМИ.Данте Райт был убит на фоне продолжающегося процесса над полицейским Дереком Шовином, который в 2020 году в Миннеаполисе участвовал в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, закончившемся его смертью. Это происшествие спровоцировало волну массовых демонстраций и беспорядков по всей стране.
https://ria.ru/20201209/amerika-1588262313.html
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джордж флойд, миннеаполис, сша, в мире

В США сотрудница полиции, выстрелившая в темнокожего, подала в отставку

22:07 13.04.2021
 
© REUTERS / Nick PfosiСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в городе Бруклин-Сентер, штат Миннесота, США
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в городе Бруклин-Сентер, штат Миннесота, США - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© REUTERS / Nick Pfosi
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Сотрудница полиции, которая выстрелила в темнокожего в Миннесоте, а также шеф полиции города подали в отставку.
Ранее полиция Миннесоты заявила, что полицейская перепутала электрошокер с пистолетом и выстрелила в афроамериканца Данте Райта, вырвавшегося из рук полицейских при задержании. Раненый Райт попытался скрыться от офицеров на машине, но попал в ДТП и погиб. Это вызвало акции протеста.
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Полицейская Ким Поттер, которая выстрелила в Райта, передала письмо о своей отставке мэру города Бруклин-Сентер Майку Эллиотту.
"Я подаю в отставку с поста в полицейском управлении Бруклин-Сентера", - говорится в письме Поттер. Она сообщила, что ее отставка "в интересах жителей, управления и коллег-офицеров".
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Мэр города заявил, что шеф полиции Тим Гэннон также подал в отставку. "Сегодня утром мы получили прошение об отставке от офицера Ким Поттер. Кроме того, мы получили прошение об отставке от шефа полиции", - сказал мэр в ходе пресс-конференции, которую транслировали местные СМИ.
Данте Райт был убит на фоне продолжающегося процесса над полицейским Дереком Шовином, который в 2020 году в Миннеаполисе участвовал в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, закончившемся его смертью. Это происшествие спровоцировало волну массовых демонстраций и беспорядков по всей стране.
 
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