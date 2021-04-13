Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210413/megafauna-1728125087.html
Опровергнута гипотеза исчезновения мегафауны Австралии
Опровергнута гипотеза исчезновения мегафауны Австралии
Австралийские ученые использовали сложное математическое моделирование, чтобы оценить, насколько различные виды — ископаемые и живущие — подвержены вымиранию... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T18:00
2021-04-13T18:00
наука
палеонтология
вымирание
биология
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728119402_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_5a7797b52304d90597cad7adde87b9ed.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Австралийские ученые использовали сложное математическое моделирование, чтобы оценить, насколько различные виды — ископаемые и живущие — подвержены вымиранию. Оказалось, что уязвимость животных при изменении условий обитания зависит от многих факторов, а не только от их размеров, как считали ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.Примерно 42 тысячи лет назад на всей территории древнего континента, включающего Австралию, Тасманию, Нью-Гвинея и соседние острова, произошло массовое вымирание крупной фауны. Экологическую катастрофу, как считают ученые, спровоцировал комплекс факторов, включающий изменение климата, воздействие людей на окружающую среду и сокращение источников пресной воды. При этом официальная гипотеза гласит, что более крупные виды вымерли первыми.Исследователи из Университета Флиндерса и Центра передового опыта Исследовательского совета по биоразнообразию и наследию Австралии вместе с коллегами из Университета Хельсинки в Финляндии построили математическую модель, заложив в нее основные параметры 13 вымерших и 8 ныне живущих видов — размер тела, вес, продолжительность жизни, выживаемость и фертильность. С помощью этой модели авторы рассмотрели различные сценарии нарушений окружающей среды — от увеличения засухи до хищнического истребления со стороны древних людей — чтобы оценить шансы различных видов на выживание.К своему удивлению, ученые не обнаружили четкой связи между размерами и внутренней уязвимостью вида к вымиранию. Более того, наиболее подверженные вымиранию виды с точки зрения комплекса факторов не всегда исчезали первыми.Например, медленно растущие виды с низкой фертильностью, такие как дипротодонт — родственник вомбатов размером с носорога, в целом были более подвержены вымиранию, чем более плодовитые виды, такие как сумчатый волк."Мы не увидели четкой связи между внутренней уязвимостью вида и временем его исчезновения в летописи окаменелостей, — приводятся в пресс-релизе Университета Флиндерса слова руководителя исследования профессора Кори Брэдшоу (Corey Bradshaw). — Фактически, мы обнаружили, что большинство существующих видов, используемых для сравнения, например, короткоклювые ехидны, эму, индейки и обыкновенные вомбаты, по формальным принакам более восприимчивы к вымиранию, чем их вымершие собратья".Исследователи пришли к выводу, что каскад плейстоценовых вымираний мегафауны Австралии был результатом сложных, локализованных сценариев, включающих влияние региональных климатических изменений и различное давление со стороны людей в разных регионах, а также специфические особенности отдельных видов."Например, быстро прыгающие красные кенгуру, которые все еще живы и сегодня, могли иметь преимущество в беге по сравнению с вымершими, более медленными короткомордыми кенгуру. Людям также, возможно, было труднее охотиться на маленьких вомбатов, которые роют норы, чем на более крупную мегафауна", — объясняет еще один участник исследования, доцент Вера Вайсбеккер (Vera Weisbecker) из Университета Флиндерса. По мнению ученых, риск исчезновения зависит в первую очередь не от размеров тела, а от экологии вида в целом. "Это означает, что прогнозирование будущего исчезновения в результате изменения климата и антропогенного воздействия не всегда просто выполнить только на основе базовых принципов биологии", — заключает профессор Брэдшоу.
https://ria.ru/20210412/volki-1727958868.html
https://ria.ru/20210304/anteozavr-1599934843.html
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728119402_0:0:721:540_1920x0_80_0_0_c7bfa5021e4978c27597a55e00e97e56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
палеонтология, вымирание, биология, австралия

Опровергнута гипотеза исчезновения мегафауны Австралии

18:00 13.04.2021
 
© Фото : EurekAlertПалорхест, или сумчатый тапир - один из представителей вымершей плейстоценовой мегафауны Австралии. Он был размером с корову и весил около 500 килограмм
Палорхест, или сумчатый тапир - один из представителей вымершей плейстоценовой мегафауны Австралии. Он был размером с корову и весил около 500 килограмм - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : EurekAlert
Палорхест, или сумчатый тапир - один из представителей вымершей плейстоценовой мегафауны Австралии. Он был размером с корову и весил около 500 килограмм
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Австралийские ученые использовали сложное математическое моделирование, чтобы оценить, насколько различные виды — ископаемые и живущие — подвержены вымиранию. Оказалось, что уязвимость животных при изменении условий обитания зависит от многих факторов, а не только от их размеров, как считали ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.
Примерно 42 тысячи лет назад на всей территории древнего континента, включающего Австралию, Тасманию, Нью-Гвинея и соседние острова, произошло массовое вымирание крупной фауны. Экологическую катастрофу, как считают ученые, спровоцировал комплекс факторов, включающий изменение климата, воздействие людей на окружающую среду и сокращение источников пресной воды. При этом официальная гипотеза гласит, что более крупные виды вымерли первыми.
Исследователи из Университета Флиндерса и Центра передового опыта Исследовательского совета по биоразнообразию и наследию Австралии вместе с коллегами из Университета Хельсинки в Финляндии построили математическую модель, заложив в нее основные параметры 13 вымерших и 8 ныне живущих видов — размер тела, вес, продолжительность жизни, выживаемость и фертильность.
С помощью этой модели авторы рассмотрели различные сценарии нарушений окружающей среды — от увеличения засухи до хищнического истребления со стороны древних людей — чтобы оценить шансы различных видов на выживание.
К своему удивлению, ученые не обнаружили четкой связи между размерами и внутренней уязвимостью вида к вымиранию. Более того, наиболее подверженные вымиранию виды с точки зрения комплекса факторов не всегда исчезали первыми.
Художественное изображение охоты серых волков в конце плейстоцена около 25 тысяч лет назад - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 18:41Наука
Ученые определили, что помогло волкам пережить ледниковый период
Например, медленно растущие виды с низкой фертильностью, такие как дипротодонт — родственник вомбатов размером с носорога, в целом были более подвержены вымиранию, чем более плодовитые виды, такие как сумчатый волк.
"Мы не увидели четкой связи между внутренней уязвимостью вида и временем его исчезновения в летописи окаменелостей, — приводятся в пресс-релизе Университета Флиндерса слова руководителя исследования профессора Кори Брэдшоу (Corey Bradshaw). — Фактически, мы обнаружили, что большинство существующих видов, используемых для сравнения, например, короткоклювые ехидны, эму, индейки и обыкновенные вомбаты, по формальным принакам более восприимчивы к вымиранию, чем их вымершие собратья".
Исследователи пришли к выводу, что каскад плейстоценовых вымираний мегафауны Австралии был результатом сложных, локализованных сценариев, включающих влияние региональных климатических изменений и различное давление со стороны людей в разных регионах, а также специфические особенности отдельных видов.
"Например, быстро прыгающие красные кенгуру, которые все еще живы и сегодня, могли иметь преимущество в беге по сравнению с вымершими, более медленными короткомордыми кенгуру. Людям также, возможно, было труднее охотиться на маленьких вомбатов, которые роют норы, чем на более крупную мегафауна", — объясняет еще один участник исследования, доцент Вера Вайсбеккер (Vera Weisbecker) из Университета Флиндерса.
По мнению ученых, риск исчезновения зависит в первую очередь не от размеров тела, а от экологии вида в целом.
"Это означает, что прогнозирование будущего исчезновения в результате изменения климата и антропогенного воздействия не всегда просто выполнить только на основе базовых принципов биологии", — заключает профессор Брэдшоу.
Реконструкция антеозавра, атакующего травоядного мосхопса - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 15:45Наука
Палеонтологи воссоздали облик антеозавра — древней "машины для убийства"
 
НаукапалеонтологиявымираниебиологияАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
Лента новостейМолния