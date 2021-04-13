https://ria.ru/20210413/megafauna-1728125087.html

Опровергнута гипотеза исчезновения мегафауны Австралии

Опровергнута гипотеза исчезновения мегафауны Австралии

Австралийские ученые использовали сложное математическое моделирование, чтобы оценить, насколько различные виды — ископаемые и живущие — подвержены вымиранию... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T18:00

2021-04-13T18:00

2021-04-13T18:00

наука

палеонтология

вымирание

биология

австралия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Австралийские ученые использовали сложное математическое моделирование, чтобы оценить, насколько различные виды — ископаемые и живущие — подвержены вымиранию. Оказалось, что уязвимость животных при изменении условий обитания зависит от многих факторов, а не только от их размеров, как считали ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.Примерно 42 тысячи лет назад на всей территории древнего континента, включающего Австралию, Тасманию, Нью-Гвинея и соседние острова, произошло массовое вымирание крупной фауны. Экологическую катастрофу, как считают ученые, спровоцировал комплекс факторов, включающий изменение климата, воздействие людей на окружающую среду и сокращение источников пресной воды. При этом официальная гипотеза гласит, что более крупные виды вымерли первыми.Исследователи из Университета Флиндерса и Центра передового опыта Исследовательского совета по биоразнообразию и наследию Австралии вместе с коллегами из Университета Хельсинки в Финляндии построили математическую модель, заложив в нее основные параметры 13 вымерших и 8 ныне живущих видов — размер тела, вес, продолжительность жизни, выживаемость и фертильность. С помощью этой модели авторы рассмотрели различные сценарии нарушений окружающей среды — от увеличения засухи до хищнического истребления со стороны древних людей — чтобы оценить шансы различных видов на выживание.К своему удивлению, ученые не обнаружили четкой связи между размерами и внутренней уязвимостью вида к вымиранию. Более того, наиболее подверженные вымиранию виды с точки зрения комплекса факторов не всегда исчезали первыми.Например, медленно растущие виды с низкой фертильностью, такие как дипротодонт — родственник вомбатов размером с носорога, в целом были более подвержены вымиранию, чем более плодовитые виды, такие как сумчатый волк."Мы не увидели четкой связи между внутренней уязвимостью вида и временем его исчезновения в летописи окаменелостей, — приводятся в пресс-релизе Университета Флиндерса слова руководителя исследования профессора Кори Брэдшоу (Corey Bradshaw). — Фактически, мы обнаружили, что большинство существующих видов, используемых для сравнения, например, короткоклювые ехидны, эму, индейки и обыкновенные вомбаты, по формальным принакам более восприимчивы к вымиранию, чем их вымершие собратья".Исследователи пришли к выводу, что каскад плейстоценовых вымираний мегафауны Австралии был результатом сложных, локализованных сценариев, включающих влияние региональных климатических изменений и различное давление со стороны людей в разных регионах, а также специфические особенности отдельных видов."Например, быстро прыгающие красные кенгуру, которые все еще живы и сегодня, могли иметь преимущество в беге по сравнению с вымершими, более медленными короткомордыми кенгуру. Людям также, возможно, было труднее охотиться на маленьких вомбатов, которые роют норы, чем на более крупную мегафауна", — объясняет еще один участник исследования, доцент Вера Вайсбеккер (Vera Weisbecker) из Университета Флиндерса. По мнению ученых, риск исчезновения зависит в первую очередь не от размеров тела, а от экологии вида в целом. "Это означает, что прогнозирование будущего исчезновения в результате изменения климата и антропогенного воздействия не всегда просто выполнить только на основе базовых принципов биологии", — заключает профессор Брэдшоу.

https://ria.ru/20210412/volki-1727958868.html

https://ria.ru/20210304/anteozavr-1599934843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

палеонтология, вымирание, биология, австралия