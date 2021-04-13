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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210413/kurs-1728074029.html
Официальный курс евро на среду снизился на 15 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 15 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 15,07 копейки - до 91,9162 рубля, курс доллара - на 25,69 копейки, до 77,2535 рубля,... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T14:11
2021-04-13T14:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 15,07 копейки - до 91,9162 рубля, курс доллара - на 25,69 копейки, до 77,2535 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 20,91 копейки, составив 83,8517 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду снизился на 15 копеек

14:11 13.04.2021
 
© Depositphotos / valphotoКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Depositphotos / valphoto
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 15,07 копейки - до 91,9162 рубля, курс доллара - на 25,69 копейки, до 77,2535 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 20,91 копейки, составив 83,8517 рубля.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
08:00
"Наказать Москву": что будет после отключения России от SWIFT
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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