https://ria.ru/20210413/kurs-1728074029.html

Официальный курс евро на среду снизился на 15 копеек

Официальный курс евро на среду снизился на 15 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 15,07 копейки - до 91,9162 рубля, курс доллара - на 25,69 копейки, до 77,2535 рубля,... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T14:11

2021-04-13T14:11

2021-04-13T14:11

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 15,07 копейки - до 91,9162 рубля, курс доллара - на 25,69 копейки, до 77,2535 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 20,91 копейки, составив 83,8517 рубля.

https://ria.ru/20210413/svift-1727969184.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика