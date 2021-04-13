https://ria.ru/20210413/krysha-1728061083.html

Жителя Йошкар-Олы убило упавшим с крыши рулоном рубероида

Жителя Йошкар-Олы убило упавшим с крыши рулоном рубероида

Уголовное дело возбудили в Йошкар-Оле после гибели мужчины от упавшего на него с крыши дома рулона рубероида, сообщает следственное управление СК РФ по Марий... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:18

2021-04-13T13:18

2021-04-13T13:18

россия

следственный комитет россии (ск рф)

йошкар-ола

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Йошкар-Оле после гибели мужчины от упавшего на него с крыши дома рулона рубероида, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.По предварительным данным, утром 12 апреля на крышу здания в Йошкар-Оле для проведения ремонта кровли были выгружены рулоны рубероида. Один из них скатился и упал на проходившего мимо жильца дома. В результате 64-летний мужчина скончался в больнице.

https://ria.ru/20210405/kirov-1604289104.html

россия

йошкар-ола

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), йошкар-ола, происшествия