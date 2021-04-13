https://ria.ru/20210413/krysha-1728061083.html
Жителя Йошкар-Олы убило упавшим с крыши рулоном рубероида
Жителя Йошкар-Олы убило упавшим с крыши рулоном рубероида
Уголовное дело возбудили в Йошкар-Оле после гибели мужчины от упавшего на него с крыши дома рулона рубероида, сообщает следственное управление СК РФ по Марий... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:18
2021-04-13T13:18
2021-04-13T13:18
россия
следственный комитет россии (ск рф)
йошкар-ола
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Йошкар-Оле после гибели мужчины от упавшего на него с крыши дома рулона рубероида, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.По предварительным данным, утром 12 апреля на крышу здания в Йошкар-Оле для проведения ремонта кровли были выгружены рулоны рубероида. Один из них скатился и упал на проходившего мимо жильца дома. В результате 64-летний мужчина скончался в больнице.
https://ria.ru/20210405/kirov-1604289104.html
россия
йошкар-ола
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), йошкар-ола, происшествия