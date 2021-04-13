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На базе аэропорта под Красноярском появится новый лесопожарный центр
На базе аэропорта под Красноярском появится новый лесопожарный центр
Новый межрегиональный лесопожарный центр за 5 миллиардов рублей заработает на базе аэропорта "Черемшанка" под Красноярском, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T07:27
2021-04-13T07:27
красноярский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. Новый межрегиональный лесопожарный центр за 5 миллиардов рублей заработает на базе аэропорта "Черемшанка" под Красноярском, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и краевого правительства со ссылкой на главу региона Александра Усса.Ранее Рослесхоз заявлял о создании центра "Север", который станет структурным подразделением "Авиалесоохраны". Центральный аэропорт базирования будет расположен в поселке Черемшанка в Красноярском крае.По словам губернатора, комплекс создан по поручению президента РФ Владимира Путина. С инициативой создания лесопожарной части губернатор обращался к главе государства."На комплектование центра выделена солидная сумма - порядка 5 миллиардов рублей. Сотрудники центра будут бороться с лесными пожарами в труднодоступных местах, прежде всего в северных районах региона. Оснащение серьезное: 120 единиц техники, в том числе шесть вертолетов", - сообщили в пресс-службе.Всего на подготовку края к пожароопасному сезону, по словам губернатора, выделено 45 миллионов рублей на доукомплектование штата водителей спасательной техники. За счет средств федерального бюджета в прошлом году региону удалось значительно пополнить технической парк.
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красноярский край, общество

На базе аэропорта под Красноярском появится новый лесопожарный центр

07:27 13.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкАэропорт "Черемшанка" в Красноярске
Аэропорт Черемшанка в Красноярске - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Виталий Безруких
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КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. Новый межрегиональный лесопожарный центр за 5 миллиардов рублей заработает на базе аэропорта "Черемшанка" под Красноярском, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и краевого правительства со ссылкой на главу региона Александра Усса.
Ранее Рослесхоз заявлял о создании центра "Север", который станет структурным подразделением "Авиалесоохраны". Центральный аэропорт базирования будет расположен в поселке Черемшанка в Красноярском крае.
По словам губернатора, комплекс создан по поручению президента РФ Владимира Путина. С инициативой создания лесопожарной части губернатор обращался к главе государства.
"На комплектование центра выделена солидная сумма - порядка 5 миллиардов рублей. Сотрудники центра будут бороться с лесными пожарами в труднодоступных местах, прежде всего в северных районах региона. Оснащение серьезное: 120 единиц техники, в том числе шесть вертолетов", - сообщили в пресс-службе.
Всего на подготовку края к пожароопасному сезону, по словам губернатора, выделено 45 миллионов рублей на доукомплектование штата водителей спасательной техники. За счет средств федерального бюджета в прошлом году региону удалось значительно пополнить технической парк.
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