https://ria.ru/20210413/krasnoyarsk-1728006359.html

На базе аэропорта под Красноярском появится новый лесопожарный центр

На базе аэропорта под Красноярском появится новый лесопожарный центр

Новый межрегиональный лесопожарный центр за 5 миллиардов рублей заработает на базе аэропорта "Черемшанка" под Красноярском, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T07:27

2021-04-13T07:27

2021-04-13T07:27

красноярский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. Новый межрегиональный лесопожарный центр за 5 миллиардов рублей заработает на базе аэропорта "Черемшанка" под Красноярском, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и краевого правительства со ссылкой на главу региона Александра Усса.Ранее Рослесхоз заявлял о создании центра "Север", который станет структурным подразделением "Авиалесоохраны". Центральный аэропорт базирования будет расположен в поселке Черемшанка в Красноярском крае.По словам губернатора, комплекс создан по поручению президента РФ Владимира Путина. С инициативой создания лесопожарной части губернатор обращался к главе государства."На комплектование центра выделена солидная сумма - порядка 5 миллиардов рублей. Сотрудники центра будут бороться с лесными пожарами в труднодоступных местах, прежде всего в северных районах региона. Оснащение серьезное: 120 единиц техники, в том числе шесть вертолетов", - сообщили в пресс-службе.Всего на подготовку края к пожароопасному сезону, по словам губернатора, выделено 45 миллионов рублей на доукомплектование штата водителей спасательной техники. За счет средств федерального бюджета в прошлом году региону удалось значительно пополнить технической парк.

https://ria.ru/20210128/transport-1594935990.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, общество