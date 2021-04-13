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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728050151.html
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России и мире
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России и мире
Пандемия не закончилась, во многих странах, включая Турцию, новое обострение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:36
2021-04-13T12:42
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
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в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пандемия не закончилась, во многих странах, включая Турцию, новое обострение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в эту страну. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны."Во-первых, пандемия не кончилась, и здесь нечего символизировать. Пандемия продолжается, и вы знаете, что, к сожалению, новое обострение в соседних государствах, в европейских государствах, в Турции очень опасное обострение", - сказал Песков, реагируя на слова журналистов об увиденных ими в ходе поездки президента РФ в понедельник в Энгельс символах и предположения об окончании пандемии.По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в минувший четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, турция, в мире

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России и мире

12:36 13.04.2021 (обновлено: 12:42 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевДезинфекция вагонов Московского метрополитена в электродепо "Свиблово"
Дезинфекция вагонов Московского метрополитена в электродепо Свиблово - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пандемия не закончилась, во многих странах, включая Турцию, новое обострение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в эту страну. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.
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"Во-первых, пандемия не кончилась, и здесь нечего символизировать. Пандемия продолжается, и вы знаете, что, к сожалению, новое обострение в соседних государствах, в европейских государствах, в Турции очень опасное обострение", - сказал Песков, реагируя на слова журналистов об увиденных ими в ходе поездки президента РФ в понедельник в Энгельс символах и предположения об окончании пандемии.
"Разная ситуация по регионам России. Она в настоящий момент спокойнее, чем у наших соседей, но все равно говорить о том, что пандемия закончилась, наверное, было бы неверно", - сказал Песков.
По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в минувший четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыТурцияВ мире
 
 
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