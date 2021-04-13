https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728050151.html

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России и мире

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России и мире

Пандемия не закончилась, во многих странах, включая Турцию, новое обострение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:36

2021-04-13T12:36

2021-04-13T12:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пандемия не закончилась, во многих странах, включая Турцию, новое обострение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в эту страну. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны."Во-первых, пандемия не кончилась, и здесь нечего символизировать. Пандемия продолжается, и вы знаете, что, к сожалению, новое обострение в соседних государствах, в европейских государствах, в Турции очень опасное обострение", - сказал Песков, реагируя на слова журналистов об увиденных ими в ходе поездки президента РФ в понедельник в Энгельс символах и предположения об окончании пандемии.По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в минувший четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676.

https://ria.ru/20210412/malyariya-1727971118.html

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