В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России и мире
12:36 13.04.2021 (обновлено: 12:42 13.04.2021)
© РИА Новости / Григорий СысоевДезинфекция вагонов Московского метрополитена в электродепо "Свиблово"
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пандемия не закончилась, во многих странах, включая Турцию, новое обострение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в эту страну. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.
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"Во-первых, пандемия не кончилась, и здесь нечего символизировать. Пандемия продолжается, и вы знаете, что, к сожалению, новое обострение в соседних государствах, в европейских государствах, в Турции очень опасное обострение", - сказал Песков, реагируя на слова журналистов об увиденных ими в ходе поездки президента РФ в понедельник в Энгельс символах и предположения об окончании пандемии.
"Разная ситуация по регионам России. Она в настоящий момент спокойнее, чем у наших соседей, но все равно говорить о том, что пандемия закончилась, наверное, было бы неверно", - сказал Песков.
По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в минувший четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676.