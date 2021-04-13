https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728037406.html
В Москве за сутки госпитализировали 990 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 990 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировано 990 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:39
2021-04-13T11:39
2021-04-13T11:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571014035_0:165:2830:1756_1920x0_80_0_0_b4d4b5b19d4fd6ff55648465560ee674.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 990 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.В столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571014035_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0aab238783f9603a102529c865fb3ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, общество