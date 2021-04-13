https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728037406.html

В Москве за сутки госпитализировали 990 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 990 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировано 990 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T11:39

2021-04-13T11:39

2021-04-13T11:39

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 990 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.В столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, общество