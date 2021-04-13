Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210413/koroleva-1727955944.html
"Пионеров не позорь": Королеву критикуют за урок танцев в бикини
"Пионеров не позорь": Королеву критикуют за урок танцев в бикини
Наташу Королеву раскритиковали за ролик в Instagram, где 47-летняя певица в открытом купальнике демонстрирует пионерский салют. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T01:23
2021-04-13T11:37
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
наташа королева (наталия порывай)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576874050_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_88df3d474865565ebfdebf948abcf56c.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Наташу Королеву раскритиковали за ролик в Instagram, где 47-летняя певица в открытом купальнике демонстрирует пионерский салют.Исполнительница предложила пользователям разучить несколько движений для флешмоба к песне "Символ юности", которая прозвучит на ее ближайшем концерте. И хотя многие оценили то, что Королева заметно постройнела, некоторые попросили ее не демонстрировать знаменитый приветственный жест пионерского движения в полуобнаженном виде.Наташа Королева на негативные комментарии пока не отреагировала.
https://ria.ru/20210319/tarzan-1601852698.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576874050_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_a934d23c8a0ddb6b830b68130e51af69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, знаменитости, звезды, наташа королева (наталия порывай)

"Пионеров не позорь": Королеву критикуют за урок танцев в бикини

01:23 13.04.2021 (обновлено: 11:37 13.04.2021)
 
© Фото : страница Наташи Королевой в InstagramПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : страница Наташи Королевой в Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Наташу Королеву раскритиковали за ролик в Instagram, где 47-летняя певица в открытом купальнике демонстрирует пионерский салют.
Исполнительница предложила пользователям разучить несколько движений для флешмоба к песне "Символ юности", которая прозвучит на ее ближайшем концерте.

"Все очень просто. Кто был пионером, вспомнит, как это было", — обратилась певица к поклонникам.

И хотя многие оценили то, что Королева заметно постройнела, некоторые попросили ее не демонстрировать знаменитый приветственный жест пионерского движения в полуобнаженном виде.

"Оголяться при "Символе" — ужасно", "Пионеров-то не позорь! "Символ юности" никак не вяжется с твоим прикидом", "Ты прекрасна, спору нет, но не про пионеров это видео", "Можно было и без купальника! Ни капли совести! Разочарована", "Видимо, пионеры и пляж с красоткой это для Натали одно и тоже. Перебор с местом действия", — высказали свое мнение подписчики.

Наташа Королева на негативные комментарии пока не отреагировала.
Актер Сергей Глушко - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 03:10Шоубиз
"А где русалка?" Полуобнаженный Тарзан снялся в ролике на песню сына
 
ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостизвездыНаташа Королева (Наталия Порывай)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:38В Кремле рассказали, зачем некоторые страны делают из России "угрозу"
12:36В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России и мире
12:34Песков опроверг данные о подготовке послания Путина в "секретном бункере"
12:34В Кремле допустили ограничения пользования Visa и Mastercard в России
12:34В России вернули прежние объемы финансирования космических программ
12:33В Кремле не получали запрос Зеленского на телефонный разговор с Путиным
12:29Володин опроверг заявления, что на заседаниях Госдумы нет кворума
12:28Минцифры и МГТУ проведут пилот по импортозамещению ПО в сфере науки
12:26Храп у детей признан опасным симптомом
12:25Экс-сотрудник Пентагона осудил украинский шеврон у военного атташе США
12:22Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич
12:21Москвич поверил обещаниям вернуть деньги за МММ и лишился миллиона рублей
12:16Видеокарту для майнеров Nvidia CMP 30HX сравнили со старой GTX 1660 Ti
12:16Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога
12:15Рябков рассказал о безопасности России в случае обострения на Украине
12:14США и НАТО превращают Украину в "пороховую бочку", заявил Рябков
12:10Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности
12:09В МИД прокомментировали заявление G7 по России и Украине
12:02Турбизнес попросил власти открыть другие направления вместо Турции
11:58Летчик рассказал о секретах президентского самолета
Лента новостейМолния