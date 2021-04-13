https://ria.ru/20210413/koroleva-1727955944.html

"Пионеров не позорь": Королеву критикуют за урок танцев в бикини

"Пионеров не позорь": Королеву критикуют за урок танцев в бикини

Наташу Королеву раскритиковали за ролик в Instagram, где 47-летняя певица в открытом купальнике демонстрирует пионерский салют. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T01:23

2021-04-13T01:23

2021-04-13T11:37

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наташа королева (наталия порывай)

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Наташу Королеву раскритиковали за ролик в Instagram, где 47-летняя певица в открытом купальнике демонстрирует пионерский салют.Исполнительница предложила пользователям разучить несколько движений для флешмоба к песне "Символ юности", которая прозвучит на ее ближайшем концерте. И хотя многие оценили то, что Королева заметно постройнела, некоторые попросили ее не демонстрировать знаменитый приветственный жест пионерского движения в полуобнаженном виде.Наташа Королева на негативные комментарии пока не отреагировала.

https://ria.ru/20210319/tarzan-1601852698.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, наташа королева (наталия порывай)