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"Пионеров не позорь": Королеву критикуют за урок танцев в бикини
"Пионеров не позорь": Королеву критикуют за урок танцев в бикини
Наташу Королеву раскритиковали за ролик в Instagram, где 47-летняя певица в открытом купальнике демонстрирует пионерский салют. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T01:23
2021-04-13T01:23
2021-04-13T11:37
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наташа королева (наталия порывай)
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Наташу Королеву раскритиковали за ролик в Instagram, где 47-летняя певица в открытом купальнике демонстрирует пионерский салют.Исполнительница предложила пользователям разучить несколько движений для флешмоба к песне "Символ юности", которая прозвучит на ее ближайшем концерте. И хотя многие оценили то, что Королева заметно постройнела, некоторые попросили ее не демонстрировать знаменитый приветственный жест пионерского движения в полуобнаженном виде.Наташа Королева на негативные комментарии пока не отреагировала.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, наташа королева (наталия порывай)
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Наташу Королеву раскритиковали за ролик в Instagram, где 47-летняя певица в открытом купальнике демонстрирует пионерский салют.
Исполнительница предложила пользователям разучить несколько движений для флешмоба к песне "Символ юности", которая прозвучит на ее ближайшем концерте.
"Все очень просто. Кто был пионером, вспомнит, как это было", — обратилась певица к поклонникам.
И хотя многие оценили то, что Королева заметно постройнела, некоторые попросили ее не демонстрировать знаменитый приветственный жест пионерского движения в полуобнаженном виде.
"Оголяться при "Символе" — ужасно", "Пионеров-то не позорь! "Символ юности" никак не вяжется с твоим прикидом", "Ты прекрасна, спору нет, но не про пионеров это видео", "Можно было и без купальника! Ни капли совести! Разочарована", "Видимо, пионеры и пляж с красоткой — это для Натали одно и тоже. Перебор с местом действия", — высказали свое мнение подписчики.
Наташа Королева на негативные комментарии пока не отреагировала.