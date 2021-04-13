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Страховая компания прокомментировала конфискацию судна Ever Given
Страховая компания прокомментировала конфискацию судна Ever Given
Одна из страховых компаний владельца судна Ever Given, перекрывшего Суэцкий канал на шесть суток, заявила во вторник о том, что разочарована "необоснованным"... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T19:58
2021-04-13T19:58
суэцкий канал
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Одна из страховых компаний владельца судна Ever Given, перекрывшего Суэцкий канал на шесть суток, заявила во вторник о том, что разочарована "необоснованным" требованием администрации канала возместить ущерб в размере более 900 миллионов долларов.Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа подтвердил во вторник, что суд египетского города Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, пока владелец не выплатит 900 миллионов долларов компенсаций. Сумма компенсации включает затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки. В иске администрация Суэцкого канала опирается на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда.Согласно пресс-релизу компании UK Club, 7 апреля администрация Суэцкого канала предъявила владельцам судна иск на 916 миллионов долларов. "Несмотря на размер компенсации, большей частью необоснованной, владельцы судна и их страховщики добросовестно вели переговоры с администрацией. 12 апреля администрации канала было сделано тщательно обдуманное и щедрое предложение, чтобы урегулировать иск", - сообщила компания.Она отметила, что "разочарована" решением конфисковать судно и задержать его до выплаты компенсаций.Страховая компания утверждает, что администрация канала не предоставила обоснование в деталях такой компенсации, отметив, что 300 миллионов долларов необходимо выплатить как "бонус за спасение судна" , и еще 300 миллионов – за "потерю репутации". Страховщики отмечают, что ущерба экологии из-за инцидента не было.Отмечается, что судно полностью исправно. "Владельцы судна продолжат переговоры с администрацией", - говорится в сообщении.Страховая компания UK Club заявляет, что застраховала компанию-владельца судна от ответственности перед третьими лицами в случаях, подобных нынешнему инциденту – речь идет и об ущербе инфраструктуре или потерях из-за блокировки движения.Ожидается, что результаты расследования инцидента будут оглашены в четверг.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров 23 марта направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник, 29 марта, судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около миллиарда долларов, сообщал ранее Рабиа. Советник президента Египта Мохаб Мамиш ранее заявил РИА Новости, что владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, дело вряд ли дойдет до суда.
https://ria.ru/20210409/perevozki-1727479249.html
https://ria.ru/20210330/sudno-1603480617.html
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суэцкий канал, в мире

Страховая компания прокомментировала конфискацию судна Ever Given

19:58 13.04.2021
 
© REUTERS / Maxar TechnologiesКонтейнеровоз Ever Given в Суэцком канале
Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© REUTERS / Maxar Technologies
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Одна из страховых компаний владельца судна Ever Given, перекрывшего Суэцкий канал на шесть суток, заявила во вторник о том, что разочарована "необоснованным" требованием администрации канала возместить ущерб в размере более 900 миллионов долларов.
Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа подтвердил во вторник, что суд египетского города Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, пока владелец не выплатит 900 миллионов долларов компенсаций. Сумма компенсации включает затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки. В иске администрация Суэцкого канала опирается на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда.
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Согласно пресс-релизу компании UK Club, 7 апреля администрация Суэцкого канала предъявила владельцам судна иск на 916 миллионов долларов. "Несмотря на размер компенсации, большей частью необоснованной, владельцы судна и их страховщики добросовестно вели переговоры с администрацией. 12 апреля администрации канала было сделано тщательно обдуманное и щедрое предложение, чтобы урегулировать иск", - сообщила компания.
Она отметила, что "разочарована" решением конфисковать судно и задержать его до выплаты компенсаций.
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Страховая компания утверждает, что администрация канала не предоставила обоснование в деталях такой компенсации, отметив, что 300 миллионов долларов необходимо выплатить как "бонус за спасение судна" , и еще 300 миллионов – за "потерю репутации". Страховщики отмечают, что ущерба экологии из-за инцидента не было.
Отмечается, что судно полностью исправно. "Владельцы судна продолжат переговоры с администрацией", - говорится в сообщении.
Страховая компания UK Club заявляет, что застраховала компанию-владельца судна от ответственности перед третьими лицами в случаях, подобных нынешнему инциденту – речь идет и об ущербе инфраструктуре или потерях из-за блокировки движения.
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Ожидается, что результаты расследования инцидента будут оглашены в четверг.
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров 23 марта направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник, 29 марта, судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около миллиарда долларов, сообщал ранее Рабиа. Советник президента Египта Мохаб Мамиш ранее заявил РИА Новости, что владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, дело вряд ли дойдет до суда.
 
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