https://ria.ru/20210413/klienty-1728156814.html

Парикмахер назвал неприемлемую ошибку клиентов

Парикмахер назвал неприемлемую ошибку клиентов

Известный британский стилист Адам Рид в беседе с порталом Mirror рассказал об оскорбительной для парикмахера ошибке клиентов. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T21:13

2021-04-13T21:13

2021-04-13T21:15

кофе

женщины

мужчины

в мире

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Известный британский стилист Адам Рид в беседе с порталом Mirror рассказал об оскорбительной для парикмахера ошибке клиентов."Опаздывать на стрижку просто неприемлемо, а если вы еще войдете с дымящимся горячим кофе, это расценят как грубость", — предупредил он.Парикмахер отметил, что из-за одного опоздавшего клиента у мастеров сбивается график, а это, в свою очередь, отражается и на других посетителях.Помимо этого, Рид посоветовал отказаться от покраски и стрижки волос дома, не пытаться скопировать образы звезд, а также прислушиваться к рекомендациям своего парикмахера "будто он стоматолог или окулист".

https://ria.ru/20210221/parikmakher-1598514458.html

https://ria.ru/20201120/parikmakher-1585482480.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кофе, женщины, мужчины, в мире