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Парикмахер назвал неприемлемую ошибку клиентов
Парикмахер назвал неприемлемую ошибку клиентов
Известный британский стилист Адам Рид в беседе с порталом Mirror рассказал об оскорбительной для парикмахера ошибке клиентов. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T21:13
2021-04-13T21:13
2021-04-13T21:15
кофе
женщины
мужчины
в мире
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Известный британский стилист Адам Рид в беседе с порталом Mirror рассказал об оскорбительной для парикмахера ошибке клиентов."Опаздывать на стрижку просто неприемлемо, а если вы еще войдете с дымящимся горячим кофе, это расценят как грубость", — предупредил он.Парикмахер отметил, что из-за одного опоздавшего клиента у мастеров сбивается график, а это, в свою очередь, отражается и на других посетителях.Помимо этого, Рид посоветовал отказаться от покраски и стрижки волос дома, не пытаться скопировать образы звезд, а также прислушиваться к рекомендациям своего парикмахера "будто он стоматолог или окулист".
https://ria.ru/20210221/parikmakher-1598514458.html
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кофе, женщины, мужчины, в мире
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Известный британский стилист Адам Рид в беседе с порталом Mirror
рассказал об оскорбительной для парикмахера ошибке клиентов.
"Опаздывать на стрижку просто неприемлемо, а если вы еще войдете с дымящимся горячим кофе, это расценят как грубость", — предупредил он.
Парикмахер отметил, что из-за одного опоздавшего клиента у мастеров сбивается график, а это, в свою очередь, отражается и на других посетителях.
Помимо этого, Рид посоветовал отказаться от покраски и стрижки волос дома, не пытаться скопировать образы звезд, а также прислушиваться к рекомендациям своего парикмахера "будто он стоматолог или окулист".