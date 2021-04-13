https://ria.ru/20210413/kiev-1728122383.html

Киев отказался разбираться в гибели ребенка в Донбассе, заявили в ДНР

Киев отказался разбираться в гибели ребенка в Донбассе, заявили в ДНР

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявляет, что... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:42

2021-04-13T17:42

2021-04-13T17:42

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявляет, что Киев в ходе переговоров подгруппы по безопасности в Донбассе отказался проводить разбирательство по факту гибели ребенка и мужчины.В представительстве предоставили часть переговоров подгруппы по безопасности между представителями Киева и ДНР."(Представитель республики в рабочей группе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей - ред.) Никоноров: Очень хочется поговорить по-другому за гибель старика и ребенка. Сдерживаемся исключительно рамками доброй воли и подписанных нами мер. Рассчитываем, что не услышим в ответ от украинской стороны циничных версий этих двух преступлений. Рассчитываем, что это будут полноценные разбирательства с наказанием виновных. (Замглавы минобороны Украины Александр - ред.) Полищук, представитель Киева (в ответ): Все инсценированные истории о погибших от рук украинских солдат стариках и детях выходят за рамки нормальности и являются циничными", - говорится в тексте сообщения.В ведомстве отметили, что ДНР настаивает на проведении разбирательств в соответствии с мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года и наказании виновных.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210413/donbass-1728084309.html

https://ria.ru/20210413/operatsiya-1728010412.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны украины, украина, в мире