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Жириновский предложил заменить новогодние каникулы на майские
Жириновский предложил заменить новогодние каникулы на майские
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать гражданам право заменить новогодние каникулы на майские или прибавить к отпуску семь дополнительных дней... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:16
2021-04-13T17:43
лдпр
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать гражданам право заменить новогодние каникулы на майские или прибавить к отпуску семь дополнительных дней на свое усмотрение.У всех людей разный образ жизни, подчеркнул депутат."Кому-то нравится на Новый год гулять долго гулять – имеет право. Он возьмет каникулярные дни в начале января. А для кого-то сидеть 10 дней дома зимой без дела – это мука. Ведь именно из-за вынужденных общероссийских выходных многие начинают алкогольный марафон, растет травматизм и смертность, останавливаются предприятия, и мы получаем огромные выпадающие доходы. Вот те, кому это не нравится, возможно, взяли бы дополнительные выходные в мае и поехали бы на дачу, на огород, навестили бы родственников, отправились бы в небольшое путешествие, так как погода позволяет", - пояснил Жириновский.Часть граждан, по его словам, вообще отдыхать не хочет, и они должны иметь возможность на денежную компенсацию за выходные, которые не отгуляли.
https://ria.ru/20210413/prazdniki-1728000742.html
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лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский предложил заменить новогодние каникулы на майские

15:16 13.04.2021 (обновлено: 17:43 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский на первомайском митинге
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский на первомайском митинге - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать гражданам право заменить новогодние каникулы на майские или прибавить к отпуску семь дополнительных дней на свое усмотрение.
"Нужно дать людям право заменить новогодние январские каникулы на майские или использовать дополнительные к отпуску семь каникулярных дней тогда, когда им удобно", - сказал Жириновский РИА Новости.
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У всех людей разный образ жизни, подчеркнул депутат.
"Кому-то нравится на Новый год гулять долго гулять – имеет право. Он возьмет каникулярные дни в начале января. А для кого-то сидеть 10 дней дома зимой без дела – это мука. Ведь именно из-за вынужденных общероссийских выходных многие начинают алкогольный марафон, растет травматизм и смертность, останавливаются предприятия, и мы получаем огромные выпадающие доходы. Вот те, кому это не нравится, возможно, взяли бы дополнительные выходные в мае и поехали бы на дачу, на огород, навестили бы родственников, отправились бы в небольшое путешествие, так как погода позволяет", - пояснил Жириновский.
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Часть граждан, по его словам, вообще отдыхать не хочет, и они должны иметь возможность на денежную компенсацию за выходные, которые не отгуляли.
"Главный принцип ЛДПР в этом вопросе – никого не нужно принуждать. Давайте дадим людям возможность самим управлять своим временем, самим выбрать, когда им отдохнуть удобнее", - подытожил Жириновский.
 
ЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
 
 
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