https://ria.ru/20210413/kanikuly-1728089160.html
Жириновский предложил заменить новогодние каникулы на майские
Жириновский предложил заменить новогодние каникулы на майские
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать гражданам право заменить новогодние каникулы на майские или прибавить к отпуску семь дополнительных дней... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:16
2021-04-13T15:16
2021-04-13T17:43
лдпр
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать гражданам право заменить новогодние каникулы на майские или прибавить к отпуску семь дополнительных дней на свое усмотрение.У всех людей разный образ жизни, подчеркнул депутат."Кому-то нравится на Новый год гулять долго гулять – имеет право. Он возьмет каникулярные дни в начале января. А для кого-то сидеть 10 дней дома зимой без дела – это мука. Ведь именно из-за вынужденных общероссийских выходных многие начинают алкогольный марафон, растет травматизм и смертность, останавливаются предприятия, и мы получаем огромные выпадающие доходы. Вот те, кому это не нравится, возможно, взяли бы дополнительные выходные в мае и поехали бы на дачу, на огород, навестили бы родственников, отправились бы в небольшое путешествие, так как погода позволяет", - пояснил Жириновский.Часть граждан, по его словам, вообще отдыхать не хочет, и они должны иметь возможность на денежную компенсацию за выходные, которые не отгуляли.
https://ria.ru/20210413/prazdniki-1728000742.html
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лдпр, владимир жириновский, общество
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский
предложил дать гражданам право заменить новогодние каникулы на майские или прибавить к отпуску семь дополнительных дней на свое усмотрение.
"Нужно дать людям право заменить новогодние январские каникулы на майские или использовать дополнительные к отпуску семь каникулярных дней тогда, когда им удобно", - сказал Жириновский РИА Новости.
У всех людей разный образ жизни, подчеркнул депутат.
"Кому-то нравится на Новый год гулять долго гулять – имеет право. Он возьмет каникулярные дни в начале января. А для кого-то сидеть 10 дней дома зимой без дела – это мука. Ведь именно из-за вынужденных общероссийских выходных многие начинают алкогольный марафон, растет травматизм и смертность, останавливаются предприятия, и мы получаем огромные выпадающие доходы. Вот те, кому это не нравится, возможно, взяли бы дополнительные выходные в мае и поехали бы на дачу, на огород, навестили бы родственников, отправились бы в небольшое путешествие, так как погода позволяет", - пояснил Жириновский.
Часть граждан, по его словам, вообще отдыхать не хочет, и они должны иметь возможность на денежную компенсацию за выходные, которые не отгуляли.
"Главный принцип ЛДПР
в этом вопросе – никого не нужно принуждать. Давайте дадим людям возможность самим управлять своим временем, самим выбрать, когда им отдохнуть удобнее", - подытожил Жириновский.